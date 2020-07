Dieter Hoffmann: "No fui recomendado por Emma Guerrero ni soy un malagradecido"

Emma Guerrero fue invitada al programa ‘Rompiendo barreras’ que conduce su tía Rocío Serrano y que sale por Instagram. Durante la entrevista manifestó que ella le dijo a Vito Muñoz que le dé una oportunidad a Dieter Hoffmann en ‘Fuull Farándula’ que se emite por VitoTVO.

“Ahora me raya y es un malagradecido. Con respeto le digo: no pega ni con brujita. Vito siempre quiso una imagen femenina, no hombres en ese espacio en el cual trabajé”, expresó la ex chica reality.

Estas declaraciones surgieron luego de que en ese programa, sus presentadores Yuribeth Cornejo y Dieter hicieran bromas y comentarios con relación al video íntimo de Emma y el actor José Ramón Barreto y que se difundió a través de las redes sociales.

Con respecto a lo manifestado por la actriz, el presentador indicó que en VitoTVO tiene casi 5 años. “No fui recomendado por Emma Guerrero, me recomendó un amigo de la farándula, prefiero reservarme su nombre por respeto a él. No soy malagradecido. Emma dice que se fue porque el formato cambió. Antes ‘Fuull Farándula’ era light, ahora es más picante. A ella la sacaron porque era muy impuntual”.

Dieter añade que ingresó como community manager a esa empresa y además se encargó de la redacción de textos. “Como Emma llegaba tarde o no iba a los eventos me pusieron como un ayudante de reportero. Cuando salió me convertí en reportero y presentador del espacio”.

Desconoce si la ex participante de 'Combate' le comentó en algún momento a Vito que él estaba haciendo un buen trabajo, “pero no le pidió que me contrate. Recién empezaba no tenía grandes relaciones".