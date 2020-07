Diego Arcos: “tal vez en otra vida tuve un episodio traumático con ratones”

Diego Arcos pidió ayuda en las redes sociales para 'cazar' un ratón que invadió el baño de su residencia, el 4 de julio y que según él era gordo y medía 12 centímetros. Les tiene pavor a los roedores y simplemente no los soporta.

Diego Arcos supera sus temores para convertirse en un 'caza ratones' Leer más

El comentarista deportivo de TC confiesa que la aversión es de toda la vida. “La descubrí en mis primeros encuentros con roedores, pero es solo con ellos porque puedo bucear con tiburones, manipular culebras y murciélagos sin ningún temor”.

A estos animales no puede verlos ni en fotos ni en vídeos. “Se me acelera todo y me perturba la conciencia”, añade.

No tiene claro cómo apareció el ratón en ese sector de su residencia ese día, pero cree que estaba en el tumbado. Como escuchó ruido, “llamé a una empresa de fumigación y este seguramente cayó por el ojo de buey (de la luz), estaba atontado”.

Marián Sabaté: “Me iba de Ecuador para ser mesera” Leer más

La musofobia, la aversión o repulsión a estos animales, según la psicología posiblemente se desarrolla en la infancia y las razones pueden ser variadas.

“Tal vez en otra vida viví algún hecho traumático porque en esta no recuerdo nada absolutamente”.

Este episodio con el ratón grande y gordo permitió descubrir que a Diego además le aterran los ascensores pequeños. “Simplemente los detesto, pero también a los conformistas”.

La moraleja de esta historia es que podría adoptar a un felino. A muchos les falta un hogar. “Crecí con gatos, no me desagradan para nada, pero ahora tengo perros y ellos mandan. Ringo Starr es uno y mi hijo Rodolfo tiene a Oso”.