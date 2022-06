'Despedida de soltera': usar marketing no resta talento

Silvana Torres, Wacho Fernández y Stalyn Ramos opinan sobre el nuevo video de Dayanara Peralta 'Despedida de soltera'. La cantante nacional dijo que fue censurado por una escena final, mientras que los expertos digitales consideran que no fue así. A la imagen a la que se refería es cuando un estríper aparece encima de ella bailando, mientras se quita el traje de policía que lleva y se queda casi sin ropa. Hasta el momento tiene 470.796 visualizaciones.

Opiniones

“Todos necesitamos llamar la atención en el medio, unos lo hacen con trabajo, otros con marketing, pero eso no significa que por usar estrategias no sean talentosos. No creo que Dayanara engañe a su público, hoy 'Despedida de soltera' tiene muchas reproducciones. Creo que ella es talentosa, bella y muy inteligente para usar el marketing a su favor”, comenta la presentadora Silvana Torres.

El representante artístico Wacho Fernández comenta: “Es reconfortante para la música en Ecuador tener artistas como Dayanara. Lo que saca lo hace bien. Lo maneja bien. Su equipo de trabajo en conjunto con ella lanzan algo y ponen hablar a todos, eso se llama éxito. ¿Fue un truco publicitario? Bueno, no lo sabremos.

¿Recuerdan ustedes cuando la Toya Jackson mostró un pezón? ¿Fue truco o real? ¿El beso de Madonna con la princesa del pop, Britney Spears, fue planificado o fue espontáneo? Esto de la promoción se maneja así. Considero fue coordinado y planificado. Es válido. Consiguió el objetivo. De eso se trata la promoción artística”.

Según el comentarista de farándula Stalyn Ramos, “la trayectoria de Dayanara no necesita de escándalos mediáticos creados para generar contenidos. Los escándalos se dan sin que ella se los invente. Algo similar pasó con una anterior canción, cuyo coro tenía similitud con el grito de protesta del grupo feminista.

Lo que se debe reconocer es que ella y su esposo (Jonathan Estrada) conocen el manejo de redes sociales y plataformas digitales, pues son para ambos herramientas de trabajo. Si conociendo que YouTube ejerce censura en ciertas escenas y contenidos y no tuvieron la autocensura previa de alguna escena inapropiada para la plataforma, es culpa del artista querer ir contracorriente. Si existen reglas se cumplen, si no acepten las consecuencias”.