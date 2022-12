Los deseos de los famosos locales para el 2023

La gente del medio también tiene sueños, aspiraciones y deseos que esperan cumplir en el año que está por llegar. En esta nota, EXPRESIONES les cuenta lo que ellos (cantantes y presentadores de programas y de informativos) esperan que se haga realidad. Recibamos con mucha fe, esperanza y alegría el 2023.

“Salud sobre todas las cosas para mi familia. Luego de una pandemia y de casi perder al ser que más amo (su padre, Javier Peralta) aprendí a valorar que lo que más importa es tener a las personas que amas con vida y salud. Mi deseo es poder despertarme cada día con esa paz de saber que tengo a mis padres, a mi esposo, hermanos y abuelos con salud. Esa tranquilidad de despertarme sabiendo que los tengo conmigo no la cambio por nada y es un deseo que quiero que no solo se mantenga para el 2023, sino para muchísimos años más.

Mi familia es lo que le da rumbo y sentido a cada cosa que hago. Y en lo profesional ganar más corazones que se inspiren con mi música. Que cada vez esta familia que me apoya sea mucho más grande y masiva. Arrancaré por Latinoamérica, ese es mi deseo principal, tener miles de personas identificadas y apasionadas con mi música. Tener la oportunidad y bendición de seguir cantando toda la vida. Sin salud no soy nada, sin mi música tampoco. Que Dios me ayude para hacerlo por el resto de mi vida”.

Dayanara, cantante

La cantante pide salud para ella y sus familiares. Cortesía

“Primero que nada salud. Además, viviendo en este país, tener estabilidad y que no hayan revueltas de ningún tipo, crear más programas en los medios que manejo, ver siempre a mis hijos (Mariela y Ricardo) y disfrutar de mis papás. Tener a Dios en primer lugar, dejar de ser tan golosa, comer menos postres. Y si papito Dios quiere, un amor”.

Mariela Viteri, presentadora

Mariela Viteri. Cortesía

“No puedo arrancar deseando algo sin agradecer por el 2022, que ha sido extraordinario, de principio a fin, a pesar de las dificultades que se presentaron y que, con la bendición de Dios, se pudieron resolver. Mis deseos para 2023 son los que creo que cualquier madre y jefa de hogar tendría como prioridad al arrancar el año. Salud para mi hijo (Maximiliano), para toda mi familia, amigos y para mí. Trabajo bien remunerado. Y que jamás nos falte amor en todas sus demostraciones y formas. Y, por supuesto, pido que lleguen bendiciones para los ecuatorianos, que sea un año mejor para todos”.

Cynthia Naveda, presentadora y reportera

Cynthia Naveda. Cortesía

“Soy una mujer súper espontánea, lo que tengo en mi mente y en mi corazón, y a lo que le voy a poner todas mis fuerzas y energías positivas es al gran sueño de salir del país, para hacer mi primer viaje sola (ya hay planes para ir a Colombia) para estudiar actuación. Aspiro también ser una modelo profesional y cumplir aquello mientras estudio. Con respecto a las funciones como virreina, no pretendo despegarme de la labor social que hago desde los 16 años, no es algo nuevo para mí, le pongo muchas ganas, mucha pasión.

Espero continuar con eso y que Dios me siga ayudando, que me siga enviando esos angelitos que me donan siempre y que siempre están ahí para mí. Y lo más importante: mi familia. Que mi familia tenga mucha salud y mucha prosperidad, que mis hermanas sean mujeres exitosas como lo son, una (Carla) tiene un restaurante y las otras (Diana y Eva) estudian belleza. Que continúen con esos sueños y aspiraciones y que les vaya súper bien. Eso para mí es lo primordial. Que el 2023 sea una explosión de muchos éxitos para nosotras y para los guayaquileños”.

María de los Ángeles Guillén, Virreina de Guayaquil

María de los Ángeles Guillén. Cortesía

“Yo solo pido salud para todos, trabajo que no haga falta y mucho amor en todo lo que hagamos. Demos lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio”.

Allison Carrillo, presentadora de noticias

Allison Carrillo. Cortesía

“Deseo que las personas que se encuentran batallando por sus vidas en hospitales puedan muy pronto sanar, salir y estar nuevamente en sus hogares. También deseo cumplir con esas metas que este año por diferentes motivos no pude, como hacer mi maestría. Pero sobre todo lo que más deseo cada día es salud para mi familia”.

Titi Aguilar, reportera