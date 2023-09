Desafío a la fama: urgen cambios para levantar el rating

Uno de los participantes del programa Desafío a la fama, Wagner, DJ y productor musical, no estuvo en el reto que el pasado jueves fue patrocinado por una marca de teléfonos celulares. EXPRESIONES tuvo información de que había salido del reality por decisión propia. Se desconoce si pondrán a alguien más para que ocupe su puesto.

El concurso, cuyo objetivo es sacar a un creador de contenido (se desconocen las reglas del juego) y que fue lanzado este lunes 25 de septiembre con una enorme expectativa, alista cambios que se verán en los próximos días. Esto ocurre a pesar de que se incluyó entre los participantes a figuras que, supuestamente, ‘halan público’. Pero, al parecer, eso no ha sido suficiente.

Aunque las redes sociales no tienen la última palabra, porque lo que determina la calidad de un programa es el rating, de algo sirven para conocer el gusto del espectador. Es así como los internautas han elevado su queja, alegando que no quieren ver a los mismos personajes de siempre, haciendo las mismas cosas de siempre. Un mensaje que no puede dejarse pasar.

Britney Spears: la cantante aparece vendada luego de bailar con cuchillos Leer más

Lee también: Junior Chávez: "Algunos de los chicos reality no tienen dinero

Además de los nombres de peso -también llamados participantes VIP-, están los ocho jóvenes que pasaron el casting y que entretienen a sus seguidores a través de sus cuentas de Instagram y TikTok.

Uno de ellos es el comediante Allan ‘Papii’ Quiñónez, un joven afro que deleita con su comedia de ‘stand up’ en un bar de la ciudad, pero que hasta el momento no se ha lucido. Su amiga Sara Arana, influencer conocida como la Abogada del Rap y exparticipante de MasterChef Ecuador, le dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que le dice: “Desafío a la fama no te llega ni a los pies (...) Eres más que esa huev..., lo estás haciendo bien, te apoyo así como siempre me apoyas a mí, te extraño, regresa con el premio. Eres el mejor, mereces ganar o al menos llegar muy lejos, aún no te sueltas, pero ya vas entrando en confianza, jajaja, solo veo el programa por ti”.

Lo mismo sucede con la cuencana Mariana Muy, bastante abierta con sus historias y ocurrencias, pero muy tímida y apagada dentro de la casa donde se desarrolla el programa. Carla Bucaram, aunque está dentro del grupo VIP, es la misma situación. Ella, quien con inocencia hace tiernos relatos de su vida cotidiana con mucha elocuencia y está presta a responder a cada una de las dudas de sus seguidores, prefiere ver los toros desde lejos.

Historia aparte son Kachafa, Suriel Lira y Nathalia Espinoza, a quienes se los nota más cancheros y seguros. De hecho, Kachafa fue uno de los ganadores en el reto del celular, al crear un spot publicitario que les gustó a los ejecutivos de la marca.

Janet Hinostroza: "He aprendido a convivir con la gente tóxica" Leer más

Antonio Borja (animador de fiestas) y Alberto Arroyo (Mister Supranational Ecuador y entrenador personal), al igual que sus compañeros recién llegados, parecen sentirse intimidados por los ‘famosos’ con quienes conviven a diario. Aquellos que no le temen a las cámaras ni a hacer el ridículo, porque son actores profesionales, algo a lo que los influencers todavía no se atreven y es comprensible. Arianna Mejía dijo no ser capaz de pararse frente a sus compañeros para realizar la publicidad del celular. Cuando finalmente lo hizo, confesó llorando que no le gustó.

Si alguno de ellos quiere ganar, antes de ir por el contrincante, deben vencer sus temores. Esperemos a ver cómo despuntan en el transcurso de los días. Lo que sí se puede afirmar es que la producción debe preocuparse por sorprender al televidente. No lo está logrando.

Para leer sin ímites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!