Desafío a la fama: Qué dicen los jóvenes sobre este 'reality'

De los diez jóvenes entre las edades de 18 a 23 años a los que se consultó opinión sobre el reality de Ecuavisa 'Desafío a la fama', solo cuatro sabía de qué se trataba. Tres de ellos había visto un episodio y uno lo conocía por redes sociales. Revisa lo que nos dijeron:

¿Ves 'Desafío a la Fama'?

"Personalmente no me atrae ese tipo de programas, pero creo que es interesante ver cómo participantes reaccionan vivir con desconocidos en un mismo lugar, en donde puede pasar de todo", dijo Nicolás, de 19 años.

"Me parece una idea interesante para realizar un programa de televisión, y más aún con personajes famosos", dijo Roberto, de 18 años.

"Lo veo con mi abuela después de mis clases de francés", explicó Joshua, de 20 años.

'Desafío de la fama' se estrenó el lunes 25 de septiembre en horario estelar y reúne a 16 participantes para convivir en una casa estudio durante tres meses. El elenco está compuesto por celebridades e 'influencers', que incluye nombres como Don Day y Carolina Jaume. Pero muchas figuras, a pesar de ser sacadas de redes sociales, son desconocidas por la juventud.

¿Conoces a todos los participantes?

"Algunos he oído los nombres, algunos los he cruzado ocasionalmente en redes sociales, como Kachafa, pero otros no los había escuchado nunca", dijo Nicolás.

"Solo conozco a Carolina Jaume por sus dramas y Carla Bucaram por TikTok", comentó Joshua.

¿Qué piensas del encierro de tres meses?

Al preguntarles qué pensaban del encierro de 90 días, dieron respuestas variadas. Por ejemplo, a Romina, de 19 años, le pareció correcto que eso fuera el desafío. "Si eso no sucede, ¿Cuál sería lo complicado para ellos de estar 90 días en un lugar y poder tener contacto con todo el mundo?", explicó.

En cambio, Roberto tuvo críticas al tamaño del lugar donde se estaban quedando. "Es muy pequeño para tantas personas. En otros países se veía que vivían en una mansión con mucho más espacio", dijo.

Al preguntarles a los cuatro que sabían del reality sobre si verían o seguirían viendo la serie. Todos respondieron en negativo.

"No es mi tipo de programa", respondió Joshua.

"Estoy ocupado en el momento que lo transmiten y no me parece lo suficientemente atractivo para verlo después en YouTube", explicó Nicolás.

"No me llama la atención los 'reality' como ése", dijo Romina.

"No, porque no es el tipo de programa que suelo sintonizar", dijo Roberto.

