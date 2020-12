Armando Manzanero: Denisse Molina lamenta que su ídolo fallezca el día de su cumpleaños

Una de las fanáticas del fallecido artista mexicano Armando Manzanero en Ecuador es la presentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina.

“Con él suspiré, me enamoré, me casé, celebré meses de novios con mi ahora esposo Alexandre Falconí. Lo invité al concierto de Armando Manzanero en Guayaquil. Fue una sorpresa para Alexandre, una noche mágica con la música de Manzanero, me enamoré más de mi pareja”, comenta y añade que cuando se casaron le dedicó el tema 'Contigo aprendí'. Lo interpretó junto al maestro Lucho Silva.

La presentadora le dedicó a su pareja el tema 'Contigo aprendí', el día de su boda en 2012. archivo

A Denisse le causó mucha tristeza que haya fallecido “el día de mi cumpleaños. Una fecha de alegría, me dolió el corazón al saber que se fue uno de los grandes de la música en una ocasión especial para mí, uno de los mejores compositores del mundo, una música que enamora, una letra que hoy ya no se escucha con facilidad”.

Para ella fue muy duro informar a través de 'Televistazo' que Manzanero estaba enfermo con coronavirus. La semana pasada dio la noticia de que lo habían intubado.

“Pensé que era inocentada su deceso, desde el domingo 27 se comentaba su gravedad. Llamé al canal y me confirmaron la mala nueva”.