Denisse Angulo: "No me voy a quedar sin trabajo"

La presentadora niega los rumores sobre su salida de Soy el mejor y confirma que el reality continuará

En 2021, la presentadora y exreina de belleza Denisse Angulo regresó a TC para formar parte del programa Soy el mejor. No es su primera vez en este canal, ya que antes estuvo en Supermodelo, luego de lo cual se ganó el cariño del público en Combate de RTS.

El 11 de noviembre celebrará sus 33 años. El 2025 no ha sido fácil para ella, pues ha enfrentado momentos familiares complicados por la salud de sus padres (Doris y Aníbal), aunque también ha disfrutado de escapadas junto a su esposo, Miguel Ochoa (32), y sus hijos Santiago (9) y Martín (7).

Fiel a su espíritu alegre y aventurero, planea despedir el año en tierras colombianas, donde se reunirá con su hermana (Karen Sofía).

Luce un nuevo look trenzado, al estilo caribeño, que marca una nueva etapa en su vida. Aunque el atletismo fue su pasión, no ha dejado el deporte: entrena todos los días en el gimnasio y mantiene su figura, esa que la llevó al Miss Reef Ecuador 2011 y Miss Sea World 2012 en Perú.

Está en una edad interesante…

Me siento más consciente y madura. Estoy contenta con lo que hago. Mi círculo es pequeño, sobre todo mi familia. Mi trabajo es salir en TV, pero no define mi vida.

"Hay Denisse para rato"

Lo que más se comenta en estos momentos es su posible salida del reality.

En las redes sociales sacan de contexto cualquier información. Considero que soy afortunada. En TC trabajo con un buen equipo, que permite crecer. Hay Denisse Angulo para rato. A los que están preocupados les respondo que no me voy a quedar sin trabajo (risas).

¿Es decir que el programa tampoco se irá del aire?

El 19 de diciembre haremos una pausa: se termina la temporada y volveremos el año siguiente. Todavía no sabemos la fecha, en febrero o marzo. Esa es la información que nos ha compartido el productor, Christian Rodríguez. Pero de que volvemos, volvemos. Nosotros hemos hecho cinco ciclos o temporadas sin parar; ahora lo haremos (la pausa), pero regresaremos. Como en otras ocasiones hemos retornado de inmediato, tal vez aquello se presta para pensar algo que no es y han hecho un drama. Existe más tiempo para buscar nuevos talentos. Mientras tanto, yo estaré grabando cápsulas y promociones de lo que se vendrá.

Lastimosamente, se cree que sin TV no hay vida.

A la gente le preocupa qué haré si en algún momento ya no estoy en pantalla. Y si bien la ‘tele’ es el trabajo por el que la gente me conoce, no es lo único. Hago mucho contenido para marcas en redes sociales y organizo la feria de emprendedores. Ese es mi ‘bebé’. El 14 de diciembre habrá una. A la gente que vende por redes la invitamos a ofrecer artículos de segunda mano. A veces participan famosos.

Usted todavía podría concursar en certámenes de belleza. ¿Ya no le interesan?

Para participar ya no, pero vivo pendiente de ellos, los disfruto. Estoy feliz con mi maternidad y entregada a ella. Solo soy espectadora de los concursos.

Luego del conflicto surgido entre Fátima Bosch, Miss Universo México, y Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia, Miss Universo atraviesa un momento de mucha tensión.

Estoy indignada con Nawat, lo odio. Me parece terrible que la haya maltratado e insultado. Las mujeres merecemos respeto.

¿Considera que el escándalo perjudicará a la mexicana?

Le favorece mucho. La han puesto en el ojo público. La gente estará pendiente de lo que ocurra con ella. Por lo menos creo que estará entre las finalistas. Tal vez será una forma de ofrecer disculpas a México. Además, hay que considerar que Raúl Rocha, copropietario del concurso a nivel mundial, es mexicano. Por otra parte, confío en Nadia Mejía, nuestra representante. Lo ha intentado y sé que no aflojará. En los concursos, como en los partidos de fútbol, no es suficiente un buen partido, hay que meter los goles.

La salud de sus padres ha estado complicada

No ha sido un año fácil en lo personal.

La salud de mis padres ha estado complicada. Después de la pandemia, él ha sufrido algunos derrames cerebrales. A pesar de las terapias, hay situaciones que se complican: ha tenido recaídas, camina lento y habla pausado. Mientras tanto, mi mami desarrolló artritis crónica, aunque es activa y practica yoga. Son jóvenes: ella tiene 59 y mi papi, 57. En mi caso, mi familia ha sido muy humilde. Aprendí a trabajar desde muy pequeña y me preocupo por ellos para que no les falte nada.

Entre usted y su pareja se nota mucha química.

Hacemos un buen equipo, nos llevamos muy bien. Fuimos novios durante 14 años; hemos crecido juntos, ha visto todos mis procesos y la prioridad son nuestros hijos. Tiene una empresa de eventos, ya no juega al fútbol. Vende de todo, es súper trabajador. Como no trabaja en la ‘tele’, creen que es mantenido. No hay sueldo de TV que aguante mantener un marido y tanta gente (risas). En las redes sociales arman unas películas impresionantes. No recibo odio, me tratan con cariño, pero los comentarios nunca faltan.

Siempre se los ve en familia compartiendo…

En 2025 hicimos el viaje de nuestras vidas: nos fuimos a Dubái. Era la segunda vez. Es un lugar del futuro. Luego cruzamos el charco, volvimos ‘chiros’ pero felices. Ahorramos para llevar a los niños, eso no lo saben, y buscamos con tiempo todo para que fuera más económico. El próximo viaje queremos hacerlo a México. Ya empezamos a buscar para conseguir buenas fechas y precios.

No se considera famosa. Joel Armijos

¿Tiene previsto otro viaje para recibir 2026?

Quiero irme a Cali, Colombia, para visitar a mi hermana Karen Sofía y a mis sobrinas. Recibir el nuevo año con todo ‘mi combo’ (risas).

No más hijos

¿La niña cuándo llegará?

(Suelta una carcajada). Ya no. La única niña soy yo. Mis hijos están grandes. Volver a pañales… prefiero que no. Mi esposo ya no lo desea. Las madres llevamos una carga muy fuerte: quieren verte al día siguiente de dar a luz como si nada, regia. Es duro, el mundo está muy loco. Me doy cuenta de que ya soy otra mujer. A medida que pasa el tiempo se tiene más conciencia. Soy madre de dos varones y aspiro a educar a hombres buenos, respetuosos, que tengan identidad. No quiero dos petulantes.

Usted es uno de los talentos con más seguidores en redes sociales. Aquello implica una gran responsabilidad.

Aspiro a sacarle más partido a las redes sociales en 2026, hacer transmisiones en vivo en diferentes plataformas. Siento que no le estoy sacando el jugo a mi faceta de comunicadora. Quiero hablar de certámenes de belleza, viajes, la crianza de los hijos… Ya no como la presentadora de televisión, sino como Denisse, la mujer. En Instagram tengo dos millones de seguidores. En TikTok, un millón y medio.

En los tiempos que corren, se da la vida por un seguidor más...

Cuando era más joven, no entendía el impacto que puede tener que alguien conocido haga o diga algo en redes. Trato de hablar lo más coherente posible, ser honesta sobre cómo llevo mi vida. Considero el número de seguidores un reconocimiento. Mi trabajo me expone, pero no me siento famosa. Messi o Shakira son famosos.

Luce trenzas, un nuevo look.

Me encantan mis trenzas. Estoy en una etapa en la que leo mucho sobre la identidad como mujer negra. Cuando puedo, salgo con mi afro y dejo que mis hijos lo luzcan también. En la escuela les preguntan cuándo se lo van a cortar. En 2026 volveré a organizar el evento Mi esencia afro; tenemos una comunidad en Instagram. La idea es mostrarnos, que vean que estamos dentro del mapa, que nos conozcan y hacer ruido. Quiero que las mujeres se sientan orgullosas de su color.

