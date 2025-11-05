Merlyn Ochoa reencuentra a su familia en Italia y les presenta a su nueva pareja

La periodista viajó por Europa junto a su novio, a quien presentó a su madre y hermano en Italia

La reportera de Ecuavisa, Merlyn Ochoa, regresó a Ecuador después de unas vacaciones por Europa. En su recorrido visitó España, Suiza, Francia e Italia, país donde residen su madre, Carmen Anchundia, su hermano Jesús Ochoa y otros familiares que viven allí desde hace más de 25 años.

Durante el viaje, disfrutó de la gastronomía local sin dejar de lado su plato favorito: el encebollado. Parte del trayecto lo compartió con su novio, Paúl Enríquez Fierro, quien la acompañó hasta pocos días antes de su retorno a Guayaquil.

Sesión de fotos en París

Para la periodista, era importante que su madre y su hermano conocieran al hombre con quien comparte su vida. En París, se realizó una sesión de fotos en la Torre Eiffel con un fotógrafo profesional. “Fue el mejor compañero, cenamos frente a la torre y en Roma recorrimos la ciudad en moto, era el sueño de mi novio”, comentó.

Su paso por Francia coincidió con el robo en el Museo del Louvre. “Íbamos a visitarlo al siguiente día, pero no pudimos entrar. Grabé algunos videos, pero no los subí a las redes porque la idea era desconectarme del mundo periodístico”, explicó.

Ellos han viajado juntos; ya han estado en Brasil, Colombia y ahora en Europa.

Volver a la rutina

De vuelta al trabajo, el jueves 6 de noviembre, Merlyn reconoció que el regreso no sería fácil. “Me costará un poco porque no leí diarios, no escuché noticias ni revisaba redes. Debo actualizarme para ir con propuestas, no me gusta llegar en blanco. Además, el cambio de horario siempre me afecta, hay que agarrar el ritmo de nuevo”, dijo.

Este miércoles 5 también celebró el cumpleaños número 10 de su hijo Paúl, a quien sorprendió en la escuela con una torta.

Merlyn quedó viuda en 2017, tras la muerte de su esposo Paúl Martillo, víctima de un cáncer estomacal. Con él tuvo dos hijos, Paúl y Luciana. En 2023 decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

