Andrea Báez: El parto de su segundo hijo se le adelantó
La presentadora de noticias de Ecuavisa trajo al mundo a Lucas. Volverá a la pantalla en enero del 2026
La frase ‘Dios se ríe de tus planes’ indica que, aunque las personas hacen planes, Dios dirige el resultado final.
La presentadora de noticias Andrea Báez tenía previsto alumbrar a su segundo nene en noviembre, pero no fue como ella y los médicos esperaban.
(Te invitamos a leer: Andreína Bravo en ‘La Mansión de Luinny’: cómo verla y de qué trata el nuevo reality)
El pequeño Lucas llegó antes de lo programado, el 27 de octubre. Su mamá pensaba que sería después del feriado. Ahora su familia está completa y muy feliz.
Andrea Báez: "Vieron mi trabajo, mi perfil y apostaron por mí"Leer más
“Se me adelantó este muchacho, rompí membrana. La doctora me revisó y me dijo que había entrado en labor de parto, había que intervenir”, cuenta y añade que el parto fue a través de cesárea.
Mamá a tiempo completo
"Al principio me preocupé, pero ella me dijo que me quedara tranquila. Trabajé hasta el viernes 24 de octubre. Este niño salió trabajador y di a luz, el lunes 27". Pesó 6 libras y media y midió 46 centímetros.
Andrea tiene otro hijo, Emilio, de 6 años, quien está contento con ser hermano mayor. No habrá más embarazos, porque considera que dos es el número perfecto para la familia. Desde hace 9 años está casada. Su esposo se llama Daniel.
Ausente hasta enero del 2026
Se mantendrá ausente del informativo Televistazo hasta mediados de enero del 2026. “Mientras tanto será mamá a tiempo completo. Cuando Emilio escucha llorar a su hermano está pendiente y mi esposo ha sido un gran apoyo", sostiene.
Fue reina de Portoviejo cuando era menor de edad, a los 17 años. Aunque su familia la apoyó, no quiso continuar en otros certámenes.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ