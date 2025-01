Demi Moore consigue su primer Globo de Oro como Mejor Actriz por ‘La Sustancia’

Demi Moore hizo historia este domingo 5 de enero al recibir su primer Globo de Oro como Mejor Actriz en una película de comedia o musical por su papel en 'La Sustancia'. La actriz, que lleva más de 45 años en la industria, expresó su asombro y gratitud por este reconocimiento que llegó después de una larga trayectoria marcada por éxitos, pero sin premios importantes.

Bad Bunny lanza su álbum 'Debí tirar más fotos', un tributo a Puerto Rico Leer más

Una larga espera: más de 45 años en la industria

"Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida", dijo Moore al recibir el premio, claramente emocionada por este logro.

La competencia fue fuerte, con nominadas como la española Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo, Mikey Madison, Zendaya y Amy Adams. Sin embargo, la victoria de Moore es aún más significativa, pues la actriz recordó que durante años le dijeron que era solo una "actriz de películas comerciales", lo que afectó profundamente su carrera.

Te invitamos a leer | Nicole Kidman se emociona al aceptar premio Festival de Cine de Palm Springs

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo", confesó Moore, visiblemente afectada por esos comentarios de hace décadas.

El guion de 'La Sustancia': Un nuevo comienzo en su carrera

Fue cuando leyó el guion de 'La Sustancia' que algo cambió. "Sentí que el universo me dijo que no había terminado", afirmó, demostrando que este papel marcó una nueva etapa en su carrera.

El papel de Elisabeth Sparkle: la reinvención de Demi Moore

En 'La Sustancia', Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una famosa estrella de televisión que atraviesa una crisis existencial y, al perder su empleo, recurre a una sustancia que promete mejorar su vida. Este rol le permitió mostrar su talento de una manera renovada y conquistar finalmente un reconocimiento tan esperado.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ.