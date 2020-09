Demi Lovato, a horas de su nuevo lanzamiento musical

Demi Lovato eligió sus redes sociales para dar a conocer a sus millones de seguidores el lanzamiento del tema 'Ok not to be ok' (está bien no estár bien). Este trabajo musical será una colaboración junto al dj y productor estadounidense Christopher Comstock, más conocido por su nombre artístico Marshmello.

El jueves 10 de septiembre es la fecha programada para el estreno de la canción y video musical. Ese mismo día, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, tema que la cantante de 28 años constantemente ha dicho que desea apoyar porque anteriormente ha sufrido de depresión y adicción a las drogas.

El teaser del video ya se encuentra en Instagram y suma cerca de cinco millones de reproducciones.

Esta es la primera vez que Demi Lovato y Marshmello trabajan oficialmente en conjunto. En 2017, existió el rumor de que lanzarían un sencillo, pero nunca sucedió.

Vida personal

La cantante, quien está comprometida con el artista Max Ehrich, celebró a inicios de la semana los primeros seis meses de noviazgo junto a Max. Ella utilizó su Instagram para escribir un mensaje de amor y compartir con sus fanáticos su felicidad por esta fecha: “Felices seis meses mi amado, el mejor papá que mis cachorros pudieran pedir. Te amo más que a nada. Gracias por hacer mi vida mucho mejor”.

La pareja anunció su compromiso en julio de este año. Aún no ha revelado ningún detalle sobre la fecha final de la boda o de los preparativos. Según la revista Variety, Demi Lovato adquirió hace varias semanas una nueva mansión en la ciudad de Los Ángeles.

La casa que estaría ubicada en el área Studio City, cuenta con seis habitaciones, nueve baños, cine casero, gimnasio, ascensor y piscina. Su costó sería de más de siete millones de dólares.