Demi Lovato anuncia su compromiso con Max Ehrich

Tras diversos romances con otros personajes mediáticos del mundo del entretenimiento estadounidense, Demi Lovato anuncia su compromiso junto al actor Max Ehrich. La pareja inició su su noviazgo hace un año y hoy 23 de julio, oficializaron su amor gracias a la petición de mano de Ehrich hacia la cantante.

Los artistas dieron a conocer su romance en enero de este año a través de las redes sociales y ambos decidieron dar la noticia de esta nueva etapa de sus vidas al subir varias instantáneas en sus respectivos perfiles de Instagram. “Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su "pequeña pareja", algo que podría haber sonado extraño sin su vaquero sureño como acento. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa frase tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona”, es parte del texto que publicó la artista de 27 años.

Además, la estadounidense también aprovechó Instagram para agradecerle a su actual prometido porque nunca se ha sentido incondicionalmente amada por alguien en su vida (aparte de sus padres). “Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Era algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. (...) Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!”, concluyó.

La petición de mano se realizó en un romántico atardecer en una playa de Malibú, California. Ambos artistas continúan compartiendo los mensajes de felicitaciones de amigos y familiares en redes sociales. La fotografía que publicó Demi Lovato con el anuncio cuenta con seis millones de likes. Aún no han dado mayor información sobre la fecha o detalles de la boda.

Quién es Max Ehrich

El joven de 29 años es actor, bailarín y cantante. Inició su carrera artística en el 2004 y ha sido parte de películas y series de televisión como High School Musical, Ugly Betty y iCarly. Ha sido nominado a diversos premios en categorías como Mejor Actuación en una película para televisión (con The Pregnancy Pact), Mejor Actor Joven en Serie Dramática (con The Young and the Restless).