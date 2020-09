Demi Lovato estrena canción dedicada a su exprometido

Demi Lovato se encuentra en el foco mediático tras su separación con Max Ehrich. La semana pasada, la artista dio a conocer en redes sociales que decidió terminar su romance con el actor (con quien se comprometió luego de dos meses de noviazgo) y hoy estrenó la canción de desamor 'Still have me', dedicada a él.

“Soy un desastre y sigo rota. Pero estoy encontrando mi camino de regreso. Se siente como si alguien hubiese robado toda la luz que tuve (...) No tengo mucho pero al menos todavía me tengo a mí y eso es todo lo que necesito. Todo a mi alrededor se hizo añicos. Todos los altos ahora son bajos, pero ni siquiera importa porque prefiero estar sola”, son algunas de las estrofas de la canción de la estadounidense.

Hasta el momento, el tema solamente se encuentra disponible en Instagram. En menos de seis horas tras su estreno, el audio supera las 900 mil reproducciones y 15 mil comentarios.

Demi Lovato ni su disquera, han revelado si el nuevo sencillo contará con un video musical. Medios estadounidenses afirman que la artista decidió publicar el tema sin previo aviso, para así evitar que sea filtrado por otras personas.

Por su lado, hace varios días, el actor publicó en Instagram que se enteró de que su compromiso había terminado porque lo vio publicado en un tabloide. Ninguno de ellos ha dado declaraciones oficiales sobre los motivos de la separación.

Los fanáticos de la joven de 28 años, afirman en redes sociales que él se quería aprovechar de la fama de Demi Lovato para ganar mayor reconocimiento. Ambos han borrado de Instagram las fotos donde aparecen juntos.

“Demi no quiere tener contacto con Max en este momento. Ella está completamente avergonzada por la forma en que él ha estado actuando y poniendo su relación en evidencia a través de las redes sociales. No quiere nada que tenga que ver con él. Tampoco quiere volver a verlo. No puede creer que cayó en su trampa y está realmente molesta por eso”, dijo una fuente cercana a Lovato al portal de noticias E! News.