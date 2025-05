Demi Lovato se casa con Lutes: su vestido de Vivienne Westwood y todos los detalles

Demi Lovato contrajo matrimonio con Jordan Lutes, conocido artísticamente como Jutes, en una ceremonia íntima celebrada en California. La cantante de 32 años y el productor musical de 34 se dieron el “sí, quiero” este domingo 25 de mayo, en un evento cubierto en exclusiva por la edición estadounidense de Vogue.

La ceremonia tuvo lugar alrededor de las cuatro de la tarde, en un entorno privado y rodeado de un reducido grupo de personas cercanas a la pareja. En todo momento, Demi y Lutes se mostraron felices y compartieron con sus pocos invitados en un ambiente de mucha alegría.

El vestido elegido por Lovato fue un diseño personalizado de Vivienne Westwood, confeccionado en satén de seda grueso y con un corsé que resaltaba su figura. Según contó la cantante a la revista, su conexión con la firma británica venía de años atrás.

Demi Lovato participó en todas las etapas del diseño, desde la elección inicial basada en una imagen encontrada en internet hasta las modificaciones finales que hicieron que el traje reflejara por completo su estilo. El vestido requirió cinco pruebas que se realizaron en Los Ángeles, con la participación directa del equipo de alta costura trasladado desde Londres.

¿Cómo fue la boda de Demi Lovato y Jordan Lutes?

Antes de la ceremonia, durante la recepción, Lovato lució otro vestido también de Vivienne Westwood: un diseño de satén color marfil con corsé drapeado y corte asimétrico. Con este atuendo buscó evocar el glamour del cine clásico.

Vogue compartió algunas imágenes de las pruebas del vestido, pero los seguidores de Demi se quedaron con las ganas de ver fotos del evento y de cómo lució el novio ese día.

La cena de ensayo, celebrada la noche anterior, fue organizada por la experta en bodas Mindy Weiss, conocida por trabajar con celebridades. No se han revelado los nombres de los asistentes ni si estuvieron presentes figuras reconocidas del mundo del espectáculo.

Otro tema que todavía permanece en secreto es el menú, algo que siempre despierta curiosidad. Tampoco se ha informado sobre la lista de invitados, aunque se sabe que la pareja estuvo acompañada por sus mascotas.

Lovato y Lutes se conocieron en enero de 2022 mientras trabajaban juntos en el disco Holy Fvck. La química fue inmediata, y lo que comenzó como una colaboración musical terminó por convertirse en una relación sentimental que hicieron pública en agosto de ese mismo año.

En febrero de 2023 oficializaron su noviazgo al aparecer juntos en la alfombra roja de un evento previo a los Grammy. En diciembre llegó la propuesta de matrimonio: una cena íntima en Los Ángeles, acompañada por una serenata con guitarra y un anillo de 4,5 quilates en forma de pera, valorado en 150.000 dólares.

Demi Lovato y Jutes, una relación forjada en la música y la recuperación personal

Más allá del romance, la historia de Lovato y Jutes ha sido un ejemplo de apoyo mutuo. Ambos han hablado abiertamente sobre sus luchas con las adicciones. Lovato celebró en marzo seis años de sobriedad, mientras que Lutes compartió en julio de 2022 que llevaba 100 días sin consumir alcohol.

Esa experiencia compartida, sin duda, ha logrado fortaler su vínculo de pareja. Y, a partir de ahí, los ha llevado a construir una relación basada en el respeto, el cuidado y la comprensión.

“Lo he esperado toda la vida”, confesó Lovato en una entrevista con People. “Es muy reconfortante tener una pareja que me apoya tanto, que me ama y que me cuida tanto”. El pasado San Valentín, la artista reafirmó su amor con una publicación en redes sociales donde escribió: “Estoy deseando casarme contigo… Estoy obsesionada con tu corazón, tu amor y tu luz”.

Con esta boda, la pareja inicia una nueva etapa que va más allá de lo romántico, consolidando una relación que nació entre canciones, creció con sinceridad y se fortaleció con la voluntad compartida de sanar.

