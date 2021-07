Dayanara, un personaje para cada canción

Desde que era pequeña y observaba sus comportamientos, la madre de Dayanara tuvo una premonición que hoy se cumple: su hija gozaría de un estilo de vestir irreverente, alocado y diferente a lo común que actualmente la define al 100% y le permite destacar.

Estar involucrada en el medio artístico ha contribuido a nunca sentirse mal u observada por siempre estar vestida con prendas que llamen la atención, esa es su excusa perfecta. “En cada canción me gusta darme ese tiempo de pensar un look distinto con el que me sienta identificada y que la gente entienda que voy a ir variando, que no me gusta la monotonía. A mí me gusta ser loca y divertida al momento de vestirme”, revela la cantante.

Actualmente se encuentra promocionando su último sencillo, 'Regresa a mí', una balada pop que, por sus melodías más suaves y lentas, eligió construir outfits con prendas en tonos pasteles y añadirle un sombrero con el que aparece en el videoclip y que no ha dejado de usar en los encuentros con los medios de comunicación.

Cuenta que tiene un equipo de estilismo detrás que le ayuda a planificar todo, pero la idea principal nace de ella ya que le gusta que cada canción tenga un personaje que refleje lo que está contando.

En 'El desquite', su anterior tema, se fue por colores neones y piezas con brillos y metálicos con los que quería proyectar fortaleza y empoderamiento femenino. Ahora, está en el lado contrario: demuestra sutileza y romanticismo, características de su personalidad que deseaba mostrar.

Para ese amor que no pudo ser

Dayanara añoraba sacar una canción del estilo de 'Regresa a mí' –ella asegura que es muy romántica-, pero siempre llevando su esencia urbana. La escribió con su esposo Jonathan Estrada y la idea de que él aparezca en el video llegó después.

“Esta vez me pareció lindo que él saliera porque quería reflejar la historia de una pareja, en este caso una chica que tiene a su lado a un hombre maravilloso que la quiere, que la admira y que la respeta, pero no quiere continuar con él, por alguna extraña razón. A veces son muchos los factores por los que uno corta una relación con una persona que la vemos casi perfecta, puede ser inmadurez o por otros planes. 'Regresa a mí' está inspirada en eso, en esas personas que alguna vez tuvieron un amor perfecto, pero no lo supieron valorar”, detalla.

Añade también que es la primera vez que actúan juntos y que todo en la grabación se dio tan natural que, al final, las tomas que se pueden ver en el audiovisual fueron las no planeadas, las que salen conversando o viendo videos en el celular y riéndose sin más.

Con seis meses de casada, ¿cómo se vive el amor?

Confiesa que ha sido un proceso diferente pero para bien, que están pasando por una luna de miel casi eterna y que, además, la oportunidad de convivir un tiempo antes del casamiento, en su caso, los ayudó muchísimo.

“Estamos como esos enamorados primerizos. Somos una familia de dos. Ahora nos preocupamos más por la salud del otro, por el trabajo, por qué piensa, y obviamente estar bajo el mismo techo hace sentir esa necesidad de que la otra persona esté bien, de cuidarla, de entenderse un poco más. Estamos en ese proceso”, apunta.

“De estilo glamuroso-creativo”

EXPRESIONES se contactó con la estilista Alejandra Paredes Aguilar para que compartiera su opinión experta sobre el cambio de looks que hace Dayanara para presentar sus canciones.

Primero, aseguró que maneja un estilo glamuroso- creativo en el que suele ponerse muchas lentejuelas, brillos y metálico y es esto lo que le permite crear fácilmente distintos looks.

“Tiene una silueta llamada reloj de arena en la que sus hombros están un poco más marcados. Ella en muchas ocasiones combina texturas, por ejemplo el tema del peluche y brillos con zapatos de punta redonda por lo general. De esta manera equilibra los hombros con las caderas y hace que se vea muy definida su cintura”, explica.

De acuerdo a eso, detalla que la paleta de colores que siempre utiliza es fría en invierno y verano. “Salta entre los tonos pasteles que son bien cremosos como el azul, el rosado y el amarillo y de ahí lo que hace, dependiendo de la canción, es que usa las mismas tonalidades pero más fuertes, como azul eléctrico o marino y el magenta”, añade.

Alejandra asegura que es importante acotar que la construcción del estilo de la artista ha sido progresivo. Ahora, afirma, el resultado es mucho más sólido en las combinaciones y los cambios han sido acertados. Todo lo que está haciendo de variar, provoca que tenga una imagen ya posicionada.

Una sorpresa muy esperada

Aunque lo dijo por encima, la cantante adelantó que entre octubre y noviembre presentará una de sus colaboraciones más esperadas con una artista que es conocida como ‘la reina de YouTube’ y que, si todo sale como está planificado, el próximo mes grabarán el video en el país.