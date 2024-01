David Soul: El rubio actor de la serie 'Starsky & Hutch' falleció

El atractivo rubio David Soul que protagonizó la serie 'Starsky & Hutch', murió a los 80 años, rodeado de sus parientes. Ganó fama por su interpretación del detective Kenneth Hutchinson.

“David Soul, querido esposo, padre, abuelo y hermano, falleció tras una valiente batalla por la vida en compañía de su familia. Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa y su pasión por la vida serán recordadas por las muchas vidas que ha tocado”, dijo su esposa, Helen Snell.

Soul estaba vinculado a la serie 'Starsky & Hutc'h, transmitida entre 1975 y 1979, donde se destacó como parte del dúo de detectives que cautivó a la audiencia con su mezcla de acción y camaradería. Su personificación de Hutchinson al lado de Paul Michael Glaser, quien encarnó a Starsky, creó a uno de los pares más memorables de la televisión de los años setenta.

Soul y Glaser representaron a dos detectives con métodos poco convencionales pero efectivos para combatir el crimen en las calles ficticias de Bay City, California.

El programa no solo gozó de gran popularidad durante su emisión original, sino que también generó una subsecuente base de fans gracias a las repeticiones y adaptaciones. David Soul, con su carisma y habilidad actoral, fue una pieza clave en este éxito duradero.

En su juventud. Archivo

'Starsky & Hutch' marcó un hito en la carrera de Soul, pero su trabajo no se limitó a este papel. A pesar de que se convirtió en un rostro familiar para los televidentes de la época, también gozó de una carrera diversa en la actuación que incluyó tanto teatro como cine.

El impacto cultural del espacio se extiende más allá de la nostalgia, ya que introdujo elementos que serían adoptados por numerosas series de acción y drama policial en las siguientes décadas. La química entre Starsky y Hutch, la mezcla de humor y tensión, junto con la emblemática banda sonora y el inolvidable Gran Torino rojo con la franja blanca, conformaron una fórmula que persiste en la cultura popular.

Ellos retomaron sus icónicos papeles en el remake de 2004, con Ben Stiller y Owen Wilson. En un guiño a la obra original que los catapultó a la fama, Soul y Glaser participaron en la nueva versión.

David Soul también intervino en otras producciones, como 'Here come the brides', 'Magnum Force' y 'The yellow rose'.

Su versatilidad para encarnar diversos personajes lo posicionó como un referente en la pantalla chica. No solo su carrera actoral le otorgó fama, sino también su incursión en la música. Con el sencillo 'Don’t give up on us', demostró que su talento iba más allá de la actuación.

Nacido en Chicago en 1943, adquirió la nacionalidad británica en 2004 y vivía en Londres.

Cuando su carrera comenzó a ir en declive, cedió al alcoholismo, situación que lo llevó incluso a tener problemas con la justicia por comportamientos violentos.

