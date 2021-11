David Bisbal da positivo en coronavirus

El artista español David Bisbal ha comunicado a sus fanáticos que salió positivo en la prueba de COVID-19. Este resultado lo conoció en su reciente llegada a Madrid, antes de particiar en el reality La Voz Kids que transmite Antena 3.

David y su equipo, suponen que el contagio se dio en Estados Unidos, en donde se encontraba de gira promocionando su último disco En tus planes. El almeriense ya tiene puesta las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Los sanitarios me dicen que estoy recuperándome muy rápidamente, que mi carga viral es ya baja y, por lo tanto, tengo esperanza", ha explicado en un vídeo publicado en la red social Instagram, en el que ha confirmado que no retomará su agenda de trabajo hasta que no dé negativo en covid.

Esta noticia le ha supuesto al intérprete de de 42 años faltar a la grabación de la semifinal de la séptima edición de La Voz Kids. Sus diagnóstico es positivo.