Ecuador conoció a Melodía Ruiz Gutiérrez a la edad de 10 años. Era el año 2001 cuando, de repente y en todas las emisoras, comenzó a sonar una canción con voz infantil y que ponía a bailar a grandes y chicos como gorilas.

El baile del gorila y De pata negra son temas del primer álbum que Melody sacó al mercado y que se convirtieron en éxitos globales. Tanto que hoy son considerados casi como unos clásicos.

Este impacto en la industria de la música permitió a esta española grabar un disco recopilatorio de varios artistas para Disney y compartir escenario con personalidades como Alejandro Sanz, Ana Belén, Ketama, Malú o Armando Manzanero.

Los años han pasado y, aunque ha estado un poco alejada de América Latina, está más decidida que nunca a dejarse volver escuchar.

En septiembre, Melody estuvo de visita en Perú y tiene planes para regresar a México y Ecuador próximamente. Sin ley es su actual sencillo.

La entrevista

¿A las personas se les ha hecho difícil separar a la niña de la mujer artista?

Yo en realidad no intento quitar nada. Estoy muy orgullosa de mis comienzos. Lo que hago es mostrarme como yo soy y listo. La gente debe tener un tiempito para adaptarse y ver que he cambiado. En Latinoamérica me han perdido la pista, ya que llevo un tiempo sin ir para allá, pero todos se acostumbran rápidamente.

¿En sus shows sigue cantando los famosos temas de El baile del gorila y De pata negra?

¡Por supuesto! Eso no los dejo de cantar por nada en el mundo. Yo hago un poquito de broma con eso, porque cuando la anuncio digo que ya no me pega mucho y la gente me hace barra para que sí la cante. Independientemente de que sean temas algo infantiles, son temazos. Y mira, la vida son momentos y con estas canciones vuelves a ellos, por eso hay que seguir cantándolas.

Se la nota muy orgullosa de su pasado…

¡Absolutamente! Es que yo empecé a lo supergrande. He hecho feliz a mucha gente con mis canciones y no hay mayor satisfacción para un artista que escuchar a la gente cantar. A mí no me molesta nada que me pregunten por mis temas antiguos. Es un privilegio tener estos éxitos mundiales.

Su más reciente sencillo, Sin ley, es una balada, pero ¿vendrán más de esas canciones rumberas que la caracterizan?

A mí me encanta todo lo que tiene que ver con ritmos y la próxima que saque sí será de este estilo. Soy una artista de sentir mucho, de pasión. Por eso no voy a dejarlas de cantar. Yo soy de fuego y de temperamento.

Pero el romance siempre está presente…

Una artista no puede hacer siempre lo mismo. Me gusta darlo todo con mi voz y por eso las baladas ayudan.

De familia de artistas, ¿cree que cuando la bautizaron como Melodía le marcaron su destino?

He tenido la suerte de tener un nombre que me encanta y sí, creo que define mucho a quien lo lleva. Mi familia tiene mucha fuerza en el mundo del arte y yo me he llevado un poquito de eso. El nombre me llega como anillo al dedo, pero yo era chica, no sabía ni hablar y ya quería bailar. Me apasiona esto.

¿Durante todos estos años tuvo ganas de alejarse del mundo artístico?

Nunca he querido alejarme del arte. Sí que la música es una profesión muy dura. En la que das mucho y no recibes. Es ingrata. Apuestas mucho por ella, desde lo económico hasta lo energético. Y a veces te hace preguntarte si en serio tienes ganas de seguir. Y yo me respondo: ‘Sí’. Ahora estoy pletórica.

En estos años ha podido hacer un poquito de todo: participante y jurado en reality show, tele y cine. ¿Qué cree que es lo que su público latinoamericano debería tener más presente para tomarle la pista?

¡Ahora! Es este momento el que no se pueden perder. Estoy mejor que nunca. Tengo clarísimo todo. He aprendido mucho en lo vocal, en lo escénico. De verdad lo digo, de corazón. Me monto al escenario para entregarlo todo.

La ley Melody

Sin ley, el último sencillo de Melody, ya está en todas las plataformas. Esta canción nació hace varios años en Miami y la escribió junto a compositores colombianos.

“Trata sobre el amor positivo aunque pasen situaciones duras. Es para cuestionarse y seguir dando oportunidades”. Melody esquiva la pregunta de si está enamorada. Prefiere no decir mucho de su vida privada. “Yo estoy muy a gusto. Siempre le doy oportunidad al amor. Es a lo que nunca hay que cerrarle nada. A las personas malas se les echa 20 candados para que no entren”, comenta dejando abierta la respuesta, pero ella reflexiona sobre el amor en la vida de las personas. “Antes que nada hay que ser buena persona, uno puede mentirle a la gente, pero al que está arriba no. Hay que ser honestos y siempre ir con el corazón por delante. Así llegas más lejos”.Y como canta sobre leyes que no le hacen mal si tiene el amor en su vida, esto es lo que ella haría si pudiera quitar y poner una.

“Si pudiera hacer algo en ese tema, haría que hubiera sanciones por mentir. Y mira, quitaría una ley que hay en donde yo vivo. Ya no se puede cantar y hacer música en la playa. La música tiene que acompañarnos siempre y que se la pueda hacer sin problemas. Le ponemos de nombre Ley Melody”.

Para saber

Melody nació en Sevilla, España, pero actualmente vive en Málaga.

Regresó como jurado en el reality musical dedicado a la copla llamado A tu vera.