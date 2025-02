Darwin: Su estado de salud es crítico

Me pica la lengua. El cantante nacional se encuentra en el Teodoro Maldonado Carbo

Edwin Regalado, conocido como Darwin, nació el 5 de mayo de 1952, en Alamor, Loja. Fue uno de los baladistas de los 70. El artista se encuentra en el lecho del dolor tras una gira en Estados Unidos. “Después de la pandemia, él casi no salía de su casa, prefería quedarse encerrado. Sentía temor. A veces ofrecía shows, lo contrataron en ese país, alcanzó a cumplir con unas presentaciones.

Allá se sintió mal y lo trajeron a Ecuador. La familia lo llevó al hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde se encuentra en UCI. Lo han inducido al coma. Se pide donaciones de sangre, tiene anemia y aparentemente una complicación pulmonar”, cuenta su amigo, Alsino Herrera.

Yo esperare, tú cambiarás y Recuerdo aquel tiempo son parte de su repertorio. Empezó su carrera musical en el programa de aficionados, Puerta a la Fama, que transmitió Canal 4 de Guayaquil, ganando el primer puesto. En 1978 participó en el Festival de la canción en la Mitad del Mundo con el tema Campesina Americana. Sus familiares piden oraciones por la pronta recuperación del cantante nacional.

José Suárez festeja al estilo Frida Kahlo

El locutor ecuatoriano, José Suárez es fan de Frida Kahlo. Por ello no dudó en celebrar un año más de vida con un almuerzo en Madrid, donde reside, y con una decoración alusiva a la gran artista mexicana. Incluso desde la capital azteca le trajeron detalles para que el festejo salga como él esperaba. Tiene derecho.

¿Adriana Peralta con otras tareas?

RTS promociona un nuevo segmento en Noticias de la mañana con una mujer vestida de rojo a la que no se le ve el rostro. ¿Será Adriana Peralta? Por la silueta y el cabello claro y largo, así parece. En los últimos días no se ha visto a Roselena Vásconez ni en el matinal, ni en el informativo. Ella atraviesa un duro momento familiar por la muerte de su hermano. Un abrazo solidario.

Gaby Díaz le envía saludos al papa Francisco

El mundo está pendiente de la salud del papa Francisco. Hay manifestaciones en todas partes, además en su tierra natal,Argentina, el famoso obelisco en Buenos Aires se ha convertido en un lienzo para proyectar un mensaje de esperanza y apoyo a su santidad, que permanece ingresado en el hospital con neumonía bilateral. “Francisco, la ciudad reza por vos”.

Por este lado del planeta, la presentadora Gaby Díaz, quien es una mujer de fe, comentó su sentir en las redes sociales: “Me imagino que nunca podrás leer esto, pero siento la necesidad de escribirlo para exteriorizar lo que siente mi corazón. Marcaste un precedente en mi vida, en mi fe, en mi manera de percibir la presencia de Dios. Fuiste el papa de todos, porque para Dios no hay excepciones bajo ninguna índole y eso lo remarcabas en cada oportunidad que tenías. No dejen de rezar por él”. . No faltaron los comentarios desatinados.

