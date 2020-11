Danilo Parra da un mensaje de esperanza en tiempos de pandemia

El cantante Danilo Parra, quien vive en Miami, Estados Unidos, con su esposa Malena Rigó, aprovechó el tiempo durante la cuarentena por el coronavirus. En esos momentos de angustia, el hijo del fallecido artista Pepe Parra escribió el tema '¿Quién dijo se acabó?' que interpreta junto con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, dirigida por el maestro Dante Anzolini.

“Todos sentimos un bajón anímico. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo y existía mucho temor por lo que podía pasarnos a nosotros y a nuestros familiares. Ya que cualquiera está y sigue estando expuesto al virus. Era una situación de incertidumbre”, dice el también productor musical que se incorporó en 2019 en Bachelor in Business Administration in Marketing Social Media and E-Analytics (Marketing en la industria digital), en el Florida International University.

Danilo quiere llevar con su canción un mensaje de esperanza para aquellos que como “yo en algún momento sintieron que los sueños habían llegado a su fin. Yo justamente estaba trabajando en algunos proyectos que incluían el tema playero 'En la arena', video, fotos y cambio de imagen”. Ahora luce un mechón rubio.

“Compartir con la Orquesta Sinfónica un tema de mi autoría no solo fue un reto, sino también un honor”, añade.

Además hizo una versión piano con Renny Rodríguez y voces con Pamela Cortés y Dayanara Peralta, también invitó al violinista Ecuador Pillajo y al saxofonista Robert Bosch.

La producción fue hecha con teléfonos celulares cuando la Sinfónica y los estudios de grabación estaban cerrados. “Cada músico tocó con su partitura y grabó con su celular. La idea nació con la intención de que la música no deje de sonar. Los artistas hemos sido duramente golpeados y no hemos podido trabajar ya que los eventos públicos están prohibidos”.

Confiesa que le sorprendió ver noticias devastadoras de gente que perdió hasta las ganas de vivir en China, Italia, “pero sobre todo en Ecuador donde el índice de suicidios se disparó. Ahora puedo decirle algo a aquellos que lo han perdido todo. ¿Quién dijo se acabó? Veamos esta prueba como una oportunidad para volver a empezar”.

Su parte del video la grabó en Fort Lauderdale Beach y Malena Rigó hizo la filmación en Estados Unidos, y el comunicador Henry Avelino la hizo en Ecuador. La Sinfónica grabó en los exteriores del Centro Cívico (Parque Forestal).

Danilo vive en Estados Unidos desde 2012 y para la temporada playera del 2021 tiene previsto lanzar 'En la arena'. Su nuevo look estuvo a cargo de Emilio Uribe.