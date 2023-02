Danilo Carrera mantiene en anonimato el nombre de su esposa

El actor ecuatoriano radicado en México, Danilo Carrera, reveló por primera vez a People en Español cuál fue la razón que lo llevó a no querer tener un bebé con su exnovia Michelle Renaud, con quien llegó a protagonizar una novela para Televisa.

“Son momentos, etapas de tu vida que eliges y no era el momento (para ser padre). Al final del día creo que aprendes, creces y evolucionas”, indicó el artista guayaquileño a la revista estadounidense. “Eso ya es parte del pasado”.

El protagonista de El amor invencible declaró que está muy enamorado de otra mujer, de quien no revela su identidad; incluso, indicó que ya es un hombre casado y celebrará otra boda en una playa de México (en la que invitará a la prensa).

Añadió que desea formar una familia lo antes posible. “Quiero tener hijos ya. Hasta el nombre tenemos”.

Michelle Renaud actualmente mantiene un romance con Matías Novoa; una situación que no molesta a Danilo Carrera, solo tiene los mejores deseos para su ex. “Me alegra muchísimo; al final del día cada uno tiene su vida y ya no tenemos una relación. Así que solo le puedo desear lo mejor (a Michelle Renaud)”, comentó.