Danilo Carrera: "Yo iba a ser Iván Kaviedes en Sí se puede"

El actor ecuatoriano Danilo Carrera quien en estos momentos protagoniza para Televisa en México la producción Quererlo todo, manifestó a EXPRESIONES que él inicialmente fue considerado para el papel protagónico de Sí se puede en el que daría vida al futbolista Iván Kaviedes, pero finalmente no llegó a un acuerdo con Ecuavisa por un motivo. "Conozco a Jaime y su historia me gusta mucho. Una de mis metas es trabajar en mi país, así que cuando me llamaron les dije que aceptaba, siempre y cuando sea yo el productor ejecutivo del proyecto, pues no quería que se descuidara ni la dirección ni la producción".

El galán de Pasión y poder y La doble vida de Estela Carrillo recuerda que al ver las caras de los directivos, supo que no les gustó lo que escucharon. "No querían a nadie más, lo supe en ese momento y después de eso, no hubo otro contacto".

Añade que tenía todas las ganas de actuar en su país natal y lo quiere lograr algún día, pero no se dio porque según sus palabras "los productores ejecutivos de ese proyecto son unos mediocres al igual que la dirección. Destaco y aplaudo muchísimo el trabajo de los actores a quienes echaron a los leones, te lo digo porque los he visto y sigo lo que hacen no solo en Ecuador, sino también en Colombia, México y Argentina, veo tendencias".

Calificó de penoso lo que ha sucedido con Sí se puede, porque recalca que la idea era buena. El guayaquileño hizo esta y otras revelaciones que pronto saldrán en una entrevista exclusiva que ofreció a EXPRESIONES y que saldrá publicada próximamente.