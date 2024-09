Daniela Romo: "El centro comercial más grande del mundo es la red social"

El talento y espíritu emprendedor, muy característicos de los ecuatorianos, han convertido a los profesionales en referentes de diferentes disciplinas. El marketing no es la excepción.

Desde su natal Portoviejo, con ansias de crecer y traspasar las fronteras con conocimiento. Daniela Romo se animó a dar el salto con todo lo que eso conlleva más aún después del terremoto del 2016.

Tras las caídas de edificios, renovó la forma en que venía haciendo marketing. “Nadie sabía dónde estaban los locales que siempre frecuentaban. Entonces para que los negocios empezaran a conectar otra vez con el público, lancé una agencia de marketing digital”, comenta.

Hoy, con aproximadamente 60 mil seguidores en Instagram, nexos con colaboradores de Argentina y Colombia y una carta de clientes que va desde pequeñas y grandes empresas, ha hecho de su nombre una marca.

Le gusta compartir tu su experticia en marketing a través de sus talleres y redes sociales en donde acompaña a los emprendedores a dar esos primeros pasos que parecen tan difíciles en el mundo online.

A la larga la resiliencia fue su empuje. Desde Guayaquil donde actualmente reside, dialoga con EXRESIONES cómo logró superar las vicisitudes y sobresalir en un mundo vertiginoso y cambiante como lo es el marketing.

Doménica y Alejandra: “Hay que normalizar sanar el alma” Leer más

No dejarse vencer

Inició emprendiendo en el mundo de la belleza a la par que seguía la licenciatura en Comunicación con mención en Marketing y Relaciones Públicas. Todo el conocimiento que aprendía desde las aulas lo aplicaba en su propio negocio, que era una peluquería.

Sin embargo, tras el terremoto, cerró el negocio para abrir su primera agencia de marketing digital y con eso vino también la mudanza a Guayaquil.

“A nivel mental, se requiere de mucha fortaleza porque la distancia y lejanía física con la familia están muy a ‘flor de piel’”, recuerda.

El movimiento comercial, propio del Puerto Principal, la motivó a hacer una gran inversión en un parque de diversiones infantiles. Mientras lo “marketeaba” en redes sociales llegó la pandemia. Y ahí llegó la segunda quiebra.

“Me cayeron literal las 7 plagas. Me quedé trabada con préstamos, tuve que cerrar el negocio, devolver el dinero de muchas fiestas que estaban reservadas. Y tras eso, mi divorcio”, menciona.

Con una hija a quien mantener, Daniela se levantó desde la resiliencia. Era el 2020 y empezó a estudiar cómo trabajar su marca persona, y asimismo, ventas digitales. “Mi depresión la pasé estudiando y preparándome de mentores destacados que estaban donde yo quería estar y así es como surgió Daniela Romo Digital”, añade.

“La marca personal es tendencia”

En estos casi nueve años de dirigir su agencia, han pasado por sus talleres de marketing más de 5 mil estudiantes a quienes les ayuda a crecer y vender en redes sociales.

A la par, tiene productos digitales que son un boom como las asesorías y mentorías a empresas, donde les enseño desde la creación de página web, manejo de algoritmos de Instagram, cómo hacer reels más vendedores según el tipo de negocio, cómo hacer filtros, gift, etc,

“Esto me abrió las puertas al mundo” dice. Pero no ha ido sola. Pudo generar empleo. “La brecha de con quienes trabajar se amplió al haber conocido mujeres increíbles con historias más fuertes que las mías”, añade. Hoy la acompañan dos asistentes, una diseñadora gráfica y otro personal que trabaja de manera remota desde los países de Argentina y Colombia, sobre todo, cuando se trata de manejar campañas grandes.

Así va conectando con más emprendedores desde los canales digitales. “El centro comercial más grande del mundo es la red social. Toda persona que tiene una tienda física debe tener presencia digital… Y debe mostrase. Esa es la tendencia; la marca personal y el contenido orgánico”, enfatiza.

La IA como aliada

“Mi oficina es mi celular. Nada más con internet yo ya puedo crear y conectar con más gente desde el lugar donde esté”, refiere mientras cuenta sobre su agenda del día.

Como experta en marketing digital está consciente de que debe estar continuamente innovando, y eso ha tenido que ver con involucrar la inteligencia artificial. Pero solo como un complemento.

“Ahora con la IA tenemos muchas más facilidades, como las automatizaciones o definir el nicho de mercado según lo que el cliente quiere. No es que reemplazan a los humanos nos ayudan a ahorrar tiempo y el tiempo es dinero”, dice.

Eso sí, la creatividad no es reemplazable. Lograr el enganche es el diferenciador de Daniela. “Al momento de marketear soy muy real. Y para ser quien soy, tuve que pasar algunas vicisitudes. Ese proceso personal me ayudó a marcar la diferencia, no la IA”, enfatiza.

Reels vendedores

Para “romperla en redes sociales” como dice Daniela, hoy los reels son una herramienta básica al momento de vender producto. Y para ello da los siguientes tips:

Historias reales: Conecten desde su propia identidad como marca. Usen sus propias frases, y olvídense de la perfección en la producción. Mientras más orgánico, más posibilidad de conectar.

Presencia en redes: Como emprendedores, el mejor influencer para tu marca, eres tú mismo. Si no te arriesgas a mostrar tu producto ¿cómo logras influir al el resto y llegar con tu mensaje?

Todo es contenido: Desde la compra de insumos, el paso a paso de la preparación del producto hasta la anécdota con un cliente, sirven como contenido para crear cercanía a largo plazo con el público.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!