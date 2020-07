Daniel, el travieso: No suelta las redes sociales

Para Daniel El Travieso (25), Tik Tok se convirtió en la herramienta que logró unir a familias y amigos en esta etapa de alejamiento, y es por eso que el artista invita a todos sus fanáticos a ser parte de su nuevo tema Viviendo con un challenge en la aplicación.

La idea es que la persona que mejor haga el dueto de la canción con él, podrá participar en el remix oficial. En una conversación con EXPRESIONES, el puertorriqueño aseguró que le encanta la posibilidad de darle una oportunidad a nuevos talentos y fue por eso que surgió la estrategia. También, reveló sus deseos en la industria del entretenimiento, pues es una persona que siempre está buscando qué más hacer, y confesó sus anhelos más íntimos para lo que queda del 2020: positivismo, trabajo y bondad para el mundo entero.

Influencer, youtuber, cantante, comediante ¿Con cuál te identificas más?

No me gusta mucho ponerme ese tipo de títulos, solamente uno y es que me gusta ser diverso, estar en todas. No hay una que me identifique más, soy una persona que le gusta probar y hacer de todo dentro de la industria del entretenimiento.

Dentro de tu papel como comediante, haces 9 personajes, ¿Cómo vives la interpretación y cómo pasas de uno a otro?

A la hora de interpretar los personajes es algo que ocurre bastante fluido y bastante sútil. Llevo varios años haciéndolos así que es algo que llega natural, solo tengo que tener el libreto preparado.

¿Cómo logras salir de ellos y volver a ser tú?

Verdaderamente hay algo bien peculiar y es que los personajes soy yo disertado. Cada personalidad dentro de mi, cada parte de mi ser está compuesta por cada uno de estos personajes. La parte feminista de todo hombre, la introvertida, etc. Ser Daniel es ser una mezcla de todos ellos. Es como conseguir una nueva versión de mí, y cada vez que lo hago, digo que hay que hacer un personaje que la represente.

@traviesotiktok EL MAS QUE ME GUSTE HACE EL REMIX CONMIGO! SOLO TIENES QUE DARME FOLLOW, HACER UN DUET Y PONERLE EL HASHTAG ##ViviendoTravieso. (TIENES HASTA JULIO 31) ♬ ViviendoTravieso - traviesotiktok

Para ti, ¿cuál es el secreto del éxito en redes sociales el talento o la constancia?

Es una mezcla. Uno tiene que ser consistente en el horario, la calidad, y también en el talento, tienes que seguir desarrollándolo. Han habido momentos difíciles, no solo por el resultado sino por no saber hacia dónde ir, pero después de muchísimo tiempo dedicado de hacer esa estrategia a largo plazo ya estoy un poco más cómodo, sé a dónde quiero dirigirme, sé lo que necesito hacer. Ese tipo de frustración baja o se elimina porque tengo un plan que llevar a cabo que me da tranquilidad.

¿Cómo vive un día Daniel El Travieso?

Trabajando muchísimo, soy bien dedicado a lo que hago. La vida de Daniel está en todos los aspectos del entretenimiento tanto comedia y música, estoy constantemente brincando de un lado a otro y para mí es sumamente entretenido y único. Me gusta la incertidumbre de que este tipo de cosas no las ha hecho nadie nunca y estar haciendo camino al andar es algo que me gusta porque sé que puede inspirar a muchos artistas en un futuro.

Viviendo es tu nuevo sencillo, ¿cómo surgió?

La música siempre me ha encantado desde antes de hacer comedia y todo lo demás, pero estoy en una etapa en la que me dedico a ella al cien. Yo diría que dentro de mi trabajo, la música es mi pasión favorita. Y la canción de Viviendo es algo que ha tocado bastante mi área personal por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Hay que tomar la decisión de dejar a un lado lo negativo y enfocarse en lo positivo, y de eso se trata.