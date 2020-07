Adriana Nehme, una tiktoker por accidente

A veces olvidamos el poder que tiene una cámara e Internet. Estos instrumentos te aman o te odian, según sea su suerte. Para la guayaquileña Adriana Nehme el azar está de su lado y sin quererlo se convirtió en un personaje reconocido por su generación.

A pocas semanas de cumplir 18 años, su energía, temores y problemas los evidencia en la red social Tik Tok sin otro afán que tener lugar donde expresarse, por eso el reconocimiento la tomó por sorpresa, y es ahora, uno de los personajes que han crecido en esta aplicación en Ecuador.

En Estados Unidos ya ha ocurrido con otros adolescentes, como es el caso de Charli D’Amelio o Loren Gray, quienes del baile y el modelaje han expandido sus talentos y ahora tienen millones de seguidores por su carisma y ocurrencias.

Para Adriana, el caso puede ser al revés. Siempre tuvo inclinaciones artísticas, pero es con esta app que se dio cuenta que tiene el ángel para la proyección de su carrera. “Nunca me vi en otra cosa que no sea ser pintora. Ahora estoy más convencida”, reveló.

Por eso se toma cada vez con más cautela los números que la siguen en el aplicativo y prefiere enfocarse en sus estudios colegiales a la par de su trabajo. Adriana agradece que cada vez puede ser más independiente.

Expresiva, original y con muchas ideas en simultáneo, la emergente actriz llenó de colores y frases el estudio fotográfico de este medio, y contó todo lo que piensa del mundo de las redes sociales.

Fue como un juego

“Honestamente no sé por qué me hice famosa”, dice entre risas al iniciar su explicación de cómo abrió Tik Tok.

Sus monólogos nada elaborados, que nacen de las inquietudes de su edad, se volvieron virales en los primeros meses del año y ahora tiene más de 240 mil seguidores. Con algunos clip con más de 1 millón de reproducciones sus anécdotas las deja registradas de forma muy espontánea y confesó que al principio tenía esta red como un medio paralelo, pero las personas se identificaron con ella. “Lo abrí en Argentina en el mes de diciembre porque la vimos con un amigo. “Yo solo subí un video y despegó y fue como que me dije ‘oe, aguanta. Esta cosa está pegando’. Y yo solo decía malas palabras”, dice, mientras se ríe de ella.

Lo que más le agrada es que los chicos de su edad le comenten que pasan por cosas parecidas. “Pocas veces me han parado en la calle, pero una de las que más recuerdo fue en el aeropuerto y dos niñitos me pidieron hasta una foto. Ahí me di cuenta que debía insultar menos”.

Su lado más vulnerable

Adriana es una chica de pocos amigos, quiere tener a los mejores aunque sean reducidos. Su mundo interior es algo que le fascina explorar y por su edad está descubriéndolo.

La pintura es una de las pasiones de su vida, por eso ya quiere iniciar su carrera de Artes Plásticas. Estudiar en el extranjero es uno de sus planes. Su habitación muestra un poco de sus ideas y sentimientos. Allí, las pinturas que lleva a cabo las enmarca y hacen parte de la decoración de su habitación. “Dibujo rostros. Son caras raras que dan miedo. Una especie de autorretrato. Pero no me gusta explicarlos mucho porque me siento muy vulnerable. Siempre van acompañados con alguna frase”. El color morado siempre está presente en sus obras y no sabe con exactitud qué la hace inclinarse por ese tono. En Twitter deja sus versos. Solo ella sabe a quién van dirigidos.

Rita en Cuarenpenas

A inicios del mes de julio, Adriana debutó como actriz en Cuarenpenas, una serie web transmitida en YouTube.

Su participación fue una invitación de Verónica Álava, tras conocer de ella por redes sociales.

“Ha sido difícil grabarme sola, porque estoy aprendiendo, pero lo hago lo mejor posible”, explicó. Sin embargo, para el director Renato Piguave, ella es la más disciplinada. Además a este medio dijo que le veía “mucho potencial”. Actualmente con su personaje de Rita, una chica geek solitaria, está por empezar el sexto capítulo.

