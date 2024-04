Daniel Sancho: salen a la luz mensajes que tuvo con la hermana de Arrieta

En la segunda semana del juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato al cirujano Edwin Arrieta, se han revelado unos chats que la hermana de este último mantuvo con el acusado.

Victoria Beckham celebró sus 50 años a lo grande Leer más

En entrevista con '¡De viernes!', Darling Arrieta contó que, al no tener noticias de su hermano, lo buscó en las redes sociales y encontró el perfil de Daniel y decidió comunicarse con él.

(Te invitamos a leer: Concierto de Maná: "no hay ningún problema entre los 'cuates' de Ecuador y México").

“Le he visto en la playa ayer. Le he perdido el rastro. Nos hemos tomado unas setas alucinógenas”, expresó Sancho en su momento.

La hermana del cirujano siguió investigando y se enteró de que un Edwin estaba en la cárcel. Daniel le informó que se trataba de un peruano con el mismo nombre que su hermano.

RELACIONADAS Ellos son los ganadores de los premios Platino 2024

“¿Me estás queriendo decir que mi hermano está desaparecido en Tailandia?”, le preguntó alarmada. La respuesta de Sancho, “Eso parece”, la llevó a sospechar de su participación en la desaparición de Edwin.

Darling envió una carta al consulado para solicitar que no permitieran a Sancho salir del país. Afirmó: “Sospecho de él porque no es normal que yo esté con un amigo en un país que no es el nuestro y que no haya hecho el check-in en el hotel y no vayas a reportar que no aparece inmediatamente”, contó Arrieta en señal abierta.

Darling Arrieta, hermana de Edwin, se sienta en @deviernestv: "Pido que tengan respeto y no ensucien el nombre de mi hermano"



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/O7MVOTxPuV — Telecinco (@telecincoes) April 19, 2024