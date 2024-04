Concierto de Maná: "no hay ningún problema entre los 'cuates' de Ecuador y México"

El vocalista de Maná, en el concierto en Quito, dijo que "no hay ningún problema entre los 'cuates' de Ecuador y México".

La banda mexicana Maná brindó un concierto en Quito la noche del sábado 20 de abril de 2024, en el estadio olímpico Atahualpa, en donde el vocalista de la agrupación mexicana se refirió a la crisis diplomática que enfrenta a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y al de México, Manuel López Obrador. El impasse se generó por la incursión de la Policía ecuatoriana en la Embajada de ese país.

Durante su show, el vocalista Fernando Olvera, se refirió a la ruptura de las relaciones, que provocó la salida de los diplomáticos mexicanos de Ecuador.

"A nosotros no nos van a poner de enemigos a ustedes. La política es sucia. Aquí no estamos para eso, aquí estamos para sumar, porque siempre hemos sido hermanos y nos hemos amado. Aquí no hay ningún problema entre los 'cuates' (amigos) de Ecuador y de México", dijo 'Fer' frente a miles de asistentes en medio del concierto.

🇪🇨🥹🇲🇽 ¡Grande Maná! Durante el concierto en Quito, el vocalista de la agrupación mexicana Maná, se refirió de manera general al tema entre los países, aduciendo que no existe no van a poner de enemigo a los ciudadanos de Ecuador con México por política.https://t.co/c1tMMSSmxL pic.twitter.com/eQ7zK8TZlX — Lo del Momento Loja LDM (@lodelmomentoloj) April 21, 2024

El cantante exhibió la Bandera de Ecuador sobre la tarima, cuyo gesto fue aplaudido por los fanáticos en el concierto. Las personas disfrutaron del show de la noche del sábado, en medio de una intensa lluvia que se presentó en la capital.

🇪🇨 “Bendita la luz

Bendita la luz de tu mirada”



Venciendo los apagones, la lluvia y el miedo, miles de ecuatorianos acudieron al concierto de Maná en Quito.



Fer habló sobre el conflicto entre México🇲🇽y🇪🇨: “siempre hemos sido hermanos, aquí no hay problema entre los cuates”. pic.twitter.com/ZBR55RYDwp — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) April 21, 2024

Video registró 'puertazo' en un acceso al concierto

En los exteriores del estadio Atahualpa, una persona captó el momento en el que decenas de personas accedieron por una de las puertas, en medio de un control policial.

Los fanáticos formaron un tumulto que presionó en el acceso 9 General del estadio.

Y los quiteños hicieron “puertazo” en el concierto de #Maná a lo guayaco 😂 #Quito #Guayaquil pic.twitter.com/TK7IgW6o8A — Juan Esteban Carrillo (@juanescarrillo_) April 21, 2024

En las imágenes se observa que al notar el 'puertazo', más aficionados corrían para intentar entrar, pero segundos después los guardias y personal de seguridad retomó el control y evitó el ingreso de las personas que pretendían ingresar sin pagar la entrada.

#ATENCIÓN | A las 20:30 de este sábado arrancará el concierto de Maná en el estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. pic.twitter.com/xPB5MIv45Z — Diario Expreso (@Expresoec) April 21, 2024

Desde tempranas horas, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizaron controles en los exteriores del estadio, en donde se incautaron de bebidas alcohólicas, las cuales fueron desechadas en las alcantarillas.

