Se venía anunciando desde hace varias semanas y ayer, miércoles 15 de marzo, terminó siendo oficial: Joana Sanz decidió separarse del jugador brasileño Dani Alves. Así lo anunció la modelo española a través de una triste carta escrita con su puño y letra en un cuaderno. La modelo tomó fotografías de la misma y procedió a subirlas a su cuenta de Instagram.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", escribió la modelo al comienzo de la carta.

"...Soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado", sigue.

La carta termina de una manera muy melancólica debido al estado emocional de Sanz tras conocer todos los hechos vinculados a Dani Alves por una denuncia de violación a una joven en un bar en Barcelona.

"Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15"