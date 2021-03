Damiano le pone ritmo a la cuarentena

Ovidio y Damiano son los protagonistas de No me dejes en cuarentena.

Damiano es uno de los artistas más completos del país. Su trayectoria que suma casi cinco décadas han hecho que destaque como compositor, intérprete, arreglista y productor.

Le han cantado al amor y al fútbol, el creador de éxitos como Estoy buscándote a ti, Sí se puede y Ecuador ecuatoriano vuelve a sonar en tiempos de pandemia y lo hace precisamente con un tema que calza con lo que vive el mundo: No me dejes en cuarentena.

EXPRESIONES conversó con el cantautor acerca de la pegajosa melodía que se lanzó recientemente.“Vivimos días y meses difíciles. No solo luchamos contra el coronavirus, sino también contra la corrupción, la delincuencia, vivimos en medio de la inseguridad, la incertidumbre política y las noticias que recibimos a diario nos desalientan, algo había que hacer al respecto”, afirma Damiano.

Lo primero que hizo fue darle la vuelta a la tortilla y transformar lo negativo en positivo. “Se me ocurrió hacer un tema de despecho con tintes de humor: No me dejes en cuarentena. Invité a mi amigo Ovidio González para que la cante conmigo y a una semana y algo más de su lanzamiento, la respuesta ha sido fabulosa”.

En el videoclip participan conocidos rostros del espectáculo tales como Las Lolas, Tania Salas, El Trío Colonial, Paulina Tamayo y Ale Boada. “Son amigos queridos, panas que se sumaron a este proyecto que ofrece alegría y olvida por unos minutos los problemas cotidianos”.