El 4 y 5 de octubre son fechas especiales para los amantes del reggaetón en el Ecuador. El 'Big Boss' ha anunciado su retiro de la música, pero no sin antes regalarnos un show que tiene 'hype' al 100 % de sus fanáticos.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, inició su carrera musical en 1991 cuando el género era todavía desconocido, y en palabras de él, su generación "creó" el reggaetón.

Si bien su sueño era convertirse en beisbolista, cuando era una adolescente de 17 años recibió un disparo en la cadera que lo volcó al mundo de la música.

Su trayectoria musical ha inspirado a otros grandes del género como Bad Bunny, J Balvin y Ozuna convirtiéndose en uno de los artistas más respetados y admirados de la música urbana.

El puertorriqueño de 45 años, además de cantante, es rapero, compositor, actor, productor musical, empresario y hasta locutor de radio.

A lo largo de su carrera musical ha ganado 156 premios, entre los cuales están 7 Latin Grammy Awards, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards, 20 Billboard Music Award y 10 Récords Guinness. Además de acumular un total de 487 nominaciones a otros galardones.

Sus éxitos como Gasolina, Despacito, Con calma, Dura y Ella me levantó, quedarán en la historia como los grandes hits del legendario 'Big Boss' y parte del inicio del género, quien definitivamente, como lo dice el portal estadounidense AllMusic, "ayudó a establecer el reguetón como un estilo de música durante el siglo XXI".

Cuatro de sus álbumes de estudio han liderado la lista Top Latin Albums, además que ha vendido de 30 millones de discos, y alcanzado varios récords por permanecer en tops musicales, venta de álbumes y videoclips más vistos.

Luego de 32 años de carrera, el anuncio de su retiro es oficial. Y en un video colgado en sus redes reconoció que sus seguidores han sido un pilar importante. "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos"

Su última visita a Ecuador estuvo llena de polémicas, donde ofreció un show gratuito en Machala durante las festividades de cantonización de esa ciudad, porque le costó al municipio más de medio millón de dólares, con Carlos Falquez en la alcaldía, y abrió el debate de si era o no necesario hacer ese gasto, cuando parte de la ciudadanía clamaba por otras necesidades.

Aún así, el show que se dio en la exgranja del colegio 9 de Octubre, repletó su capacidad, y quienes presenciaron el evento lo disfrutaron junto a esta leyenda del reggaetón.