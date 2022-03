Ya sabemos cuánto costará poder estar en la despedida del 'Big Boss' en su concierto del 5 de octubre en Quito que dará durante su gira 'La última vuelta World Tour'.

El cantante puertorriqueño, pionero del reggaetón, se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa, y los precios de las entradas van desde $ 30 a $ 260 distribuidas en ocho localidades.

Las entradas empiezan a estar a la venta desde el próximo 30 de marzo y se realizará a través de venta online y física como se dio con la venta de entradas al concierto de Bad Bunny.

Los fanáticos podrán comprar hasta un máximo de cinco entradas por persona. Las pueden comprar en https://www.feelthetickets.com o en los puntos de venta físico en la capital: Centro Comercial Scala, Condado Shopping Mall ,CCI Centro Comercial Iñaquito.

Yankee se suma a la lista de cantantes urbanos que visitarán Ecuador, como la colombiana Karol G y del boricua Bad Bunny, que ya están confirmados los espectáculos para poner a bailar a su fanaticada.

Daddy Yankee en su mensaje de despedida posteado en sus redes sociales reconoció que sus seguidores han sido un pilar importante en estos 32 años de carrera musical. "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", comentó en el video.

Precios oficiales de entradas