Cyndi Lauper anuncia su retiro de los escenarios

La cantante pop que hizo bailar al mundo en los 80′s, Cyndi Lauper (70), dirá adiós a sus fanáticos con una gira por 23 ciudades de los Estados Unidos y Canadá. La cantante y compositora de Girls just wanna have fun dio a concer que prepara su gira de despedida que recorrerá Norteamérica este otoño. El Girls just wanna have fun farewell tour comenzará el 18 de octubre en Montreal y finalizará el 5 de diciembre en el United Center de Chicago, dando paso a un emotivo y significativo adiós en la escena musical.

Por estos días se encuentra promocionando su documental Lauper Let the canary sing, que se estrenará en Paramount+ hoy martes, 4 de junio. Dirigido por Alison Ellwood, el documental tuvo su estreno en Tribeca el año pasado.

“A lo largo de los años me han pedido hacer un documental sobre mi vida y trabajo, pero nunca parecía ser el momento adecuado. Hasta ahora”, compartió Lauper. “Cuando conocí a Alison Ellwood, supe de inmediato que podía confiar en ella para contar mi historia de manera honesta, lo cual era increíblemente importante para mí, y lo ha logrado”, remarcó la cantante, seguido de un agradecimiento a todos los involucrados.

Las razones de su despedida no fueron confirmadas.

Así es el legado de Cyndi Lauper

La neoyorquina nació en 1953. Su carrera inicia en 1970 como vocalista de bandas pequeñas. En 1980 publica su primer disco con la banda Blue Angel, sin embargo, por problemas con su mánager se desintegran.

Llega 1983, el año del éxito absoluto. Son 41 años desde que publicó el disco de su carrera solista She's So Unusual (1983), que incluye los sencillos Girls Just Want to Have Fun, Time After Time y She Bop. Es activista por los derechos LGBTIQ+ con su fundación True Colors. Cyndi Lauper ha grabado 11 discos de estudios.

