"No tengo enemigos, que yo sepa", es lo que dice Mauricio 'el Cuy' Altamirano, cuando se le pregunta quién o quiénes están detrás de él.

De acuerdo a lo expresado en el programa Calientitos, la noche del lunes, el panelista de este programa online, indicó que hay una moto azul que sigue sus pasos.

"Estuve el fin de semana en un cumpleaños en la Kennedy cuando observé que dos tipos desde su vehículo tomaron fotos a mi motocicleta. Los guardias llamaron a la Policía. Posteriormente, en la noche fui a una discoteca y al salir me indicó el guardia del establecimiento que habían preguntado por mí un par de hombres que se movilizaban en la misma moto azul".

El comunicador indica que no cree que se trata de alguien que le quiera hacer daño. Reiteró que no tiene enemigos pero sí cometió un error al subir sus historias al Instagram.

"Era algo que no hacía desde que mataron a Efraín Ruales, pero ya me queda de lección de no publicar nada del lugar donde me encuentro, además mis amigos me etiquetaron. Es mejor dejar de hacerlo por motivos seguridad. En estos tiempos hay que cuidarse y mi moto llama la atención".