El Cuy: "Dios me permitió rescatar a mi padre"

Mauricio Altamirano viajó a Estados Unidos por el matrimonio de su prima Elizabeth con Kléber Fajardo, sin imaginar que iba a ser el protagonista de una tragedia. El domingo 22 de agosto se originó un incendio en la cocina de la casa de sus familiares, tras volver del concierto del cantante Américo y de haber participado en el festejo del enlace, la noche anterior.

Debido al flagelo, su sobrina Mía, de 3 años, murió el lunes 23 por el humo que inhaló y hoy está previsto su entierro. Dios le permitió salvar la vida de su padre, Adolfo, quien no podía salir del ático y cuyos pulmones quedaron afectados desde que padeció de COVID.

En la vivienda, que quedó destruida, estaban 22 personas, de las cuales 6 son niños. Él estuvo a punto de morir porque se iba a encerrar en el baño de la cocina a dormir luego de la farra, pero su primo Vinicio lo llamó para que descanse en un sofá de la sala, donde cayó rendido. Cuarenta y cinco minutos después sintió que alguien le jaló uno de sus pies y se despertó.

“Hoy más que nunca creo en los milagros”, dice el presentador y reportero de farándula, desde Estados Unidos.

¿Cuál fue el peor momento de este lamentable accidente?

Cuando vi a mi madrastra (Luz) que salió gateando entre el humo. Entonces comprendí que mi papá estaba atrapado en algún lado, luego supe que se encontraba en el ático. Me sentí como el Hombre Araña al rescatarlo. Pensaba que ellos se habían ido, yo abandoné la fiesta aproximadamente a las dos de la madrugada y volví a las seis de la mañana.

Tengo pesadillas de cuando sentí que alguien me jaló de uno de mis pies. No fue mi tía (Nube). Todavía percibo el olor a madera quemada. El incendio, según me contó mi padre, fue provocado por una estufa. Es lo que dijeron los bomberos. No se sabe exactamente.

Dios y la vida nos hablan muchas veces. ¿Cuál cree que fue el propósito de esta dura experiencia?

Fue una pesadilla. Estoy agradecido con Dios porque salvó mi vida, todavía no me tocaba irme. Si yo me encerraba en el baño de la cocina moría por asfixia, nadie me habría rescatado porque no habrían sabido que estaba ahí. No quería que nadie me moleste porque quería dormir. He reflexionado un montón.

Vi a mi primo José Luis sacar a su hija de las llamas sin signos vitales. Los paramédicos la ayudaron y la gente arrodillada oró en diferentes idiomas. Además me emocionó que nos llevaran té, mantas, comida y sombrillas porque estaba lloviendo. Un gesto solidario.

¿Alguna lesión física que lamentar?

No tengo fracturas en los tobillos ni en el codo izquierdo, que fueron los más lastimados. Me cayó una ventana de metal en la cabeza, tengo algunos chichones. No recuerdo algunos momentos de lo ocurrido. Lo sé por lo que cuenta mi familia.

¿Qué perdió, materialmente hablando?

La casa de mi familia quedó destruida. Yo no encuentro mi ropa. El productor Marlon Acosta de 'De boca en boca', de TC, me dio un dinero para que le compre cuatro pantalones. Lo hice el sábado, antes del enlace. No aparecen esas prendas. Detesto esos encargos, pero con mi exjefe hice una excepción porque sé que las personas gruesas no encuentran ropa fácilmente en Ecuador. Soraya Guerrero también me pidió algo. Mi maleta no la encuentro, tuve que prestar algunas prendas a mi hermanastro.

Cuando se está en otro país, los documentos personales, como el pasaporte, son importantes.

Luego de que los bomberos nos tomaron los signos vitales, nos llevaron a una ambulancia. Entonces le pedí a uno de ellos, de origen cubano, que busque mi mochila del Hombre Araña (El Cuy es fan de este personaje). Me preocupaba que mi pasaporte se hubiese quemado. Estaba mojado, pero se salvó.

Antes de viajar, usted renunció a Calientitos TV. ¿Volverá?

Cuando Santiago Castro viajó a Colombia de vacaciones, yo me quedé a cargo y fue un trabajo estresante. Este viaje lo tenía previsto antes de que él me contratara. Al regreso hablaremos, aunque también tengo propuestas en TV. Mi viaje de retorno a Ecuador está programado para el 29 de agosto.