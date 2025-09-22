Curetaje presentará en Guayaquil su nuevo EP, dedicado a Paul Troya

Será este sábado 27 de noviembre en Guayaquil, en Atrako Records. James Peterson se encarga de la voz en ‘É-la vita’

Curetaje se ha 'curtido' tanto dentro como fuera del país, ya sea en conciertos pequeños para un puñado de fánaticos, como en grandes escenarios.

En ciertas escenas subterráneas extremas, a veces se corre el riesgo de sufrir un estancamiento. Es decir, puede que las bandas empiecen a sentirse demasiado cómodas haciendo lo habitual y se rehúsen a estirar los límites de los subgéneros.

Por eso es tan reconfortante escuchar agrupaciones como Curetaje, de Guayaquil, capaz de dar frescura al grindcore y death metal, que suelen pecar de repetitivos. Se trata de una de las mejores bandas de Ecuador, que acumula muchos seguidores que no necesariamente son fanáticos de estos nichos musicales, gracias a la diversidad de recursos de sus integrantes. Y lo más importante, sin sacrificar intensidad ni honestidad.

Esta vez vuelven con un nuevo trabajo discográfico, el sexto de su carrera, llamado É-la vita, que está disponible en plataformas desde el 12 de septiembre de este 2025. Fue grabado en vivo en los estudios Paradox, para captar la crudeza y visceralidad que tiene la banda en vivo. Por segunda ocasión trabajaron con Julio Paredes (Pavimento), quien se encargó de la mezcla y la masterización.

Sobre el ingreso de James Peterson como vocalista

Se trata de un lanzamiento que tiene una fuerte carga emocional, puesto que Paul Troya, el vocalista fundador, por el momento no se encuentra activo en Curetaje, por motivos de salud.

Sin embargo, el guitarrista Humberto Bermeo aclara que “Paul fue, es y seguirá siendo nuestro vocalista fundador vitalicio, y esperamos tenerlo en algún momento de vuelta con nosotros si la vida lo permite. Los extrañamos un montón en los ensayos y sabemos que él recibe esa energía que nosotros emanamos”.

Acerca de la elección de James Peterson como nuevo cantante, Humberto nos comenta que James es un fan y amigo de Curetaje desde los inicios. “Él en su momento fue promotor y productor de eventos. Por ejemplo, el lanzamiento de Tractor craneal (su primer CD) lo hicimos en Quito, Santo Domingo y Otavalo por invitación suya. Se ha mantenido muy cercano y pendiente de nosotros. Así que consideramos que con él sería más fácil adaptarnos y tratar de poder rellenar ese vacío inmenso que ha dejado Troya”.

El concierto se realizará este sábado 27 de septiembre en Atrako Records, en el norte de Guayaquil (cdla. Nueva Kennedy, calle Quinta, villa 103).

El cartel también incluye a los grupos Guillotina (punk hardcore, de Guayaquil), Infiltro (noise alternativo, de Quito) e Hijuepunk (hardcore punk, de Loja).

<a href="https://curetaje.bandcamp.com/album/la-vita">É-la vita... de CURETAJE</a>

