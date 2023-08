En coproducción con el grupo cultural Sarao, el Teatro Sánchez Aguilar presenta ‘Diario de un loco’, una “tragicomedia que estremece hasta los más cuerdos”. Estará en cartelera desde este jueves hasta el 26 de agosto, en las .

En la obra, Lucho Mueckay interpreta el papel de Ausencio González, un individuo cuyas experiencias de soledad y conflictos personales lo condujeron a un episodio psicótico y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

Está inspirada en el cuento de Nikolái Gógol, donde se muestra la lucha por el amor y la libertad a pesar de los encierros y de las limitaciones. En esta historia, también se presenta a Marva, una enfermera interpretada por Steff Alarcón, quien carga con frustraciones desde su infancia y comienza a percibir a Ausencio de manera diferente.

No hay un solo día en que Ausencio no dé batalla por ser alguien, sentirse útil, poseer buen apellido, amar y ser amado. No hay una sola noche en la que no desee escapar de ese laberinto sin salida para regresar a su ciudad natal.