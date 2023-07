Educar con mano dura no es tan importante si no hay ternura. Tampoco se puede uno sentir vivo si no tiene con quien compartirlo. Más o menos así va la historia que ahora está en las tablas del Teatro Sánchez Aguilar. Su nombre es La ternura y resalta a su manera algunos textos de William Shakespeare, tales como La tempestad, Noche de reyes y El sueño de una noche de verano.

EXPRESIONESconversó con dos de sus protagonistas, Jeff Nieto y Christopher Solórzano, y también con su director, Pepe Bablé. Durante este diálogo salieron a la luz algunas de las anécdotas y experiencias que han hecho de esta puesta en escena una de las más memorables para su elenco.

Tony Bennett, el adiós al gran maestro del jazz Leer más

Esta pregunta es para Pepe. ¿Cómo le fue en este proceso de montar la obra en Ecuador? Usted es un entusiasta del teatro latinoamericano.

Pepe: Me ha ido muy bien porque he tenido la suerte de encontrarme con un equipo técnico maravilloso, un equipo de producción fantástico y con un elenco a pedir de boca. Con lo cual no puedo más que sentirme satisfecho. Tanto por la experiencia y por contar con esos miembros que me han ayudado a causar este efecto con la gente que nos vaya a ver. Esperemos que sea del beneplácito de todo público.

¿Cómo ha sido su experiencia como elenco?

Jeff: Hay algo que nos ha pasado en esta oportunidad y que lo he repetido con mucho de mis compañeros, y es que la obra está lista desde hace mucho tiempo y nosotros todos los días que han pasado, digamos, desde el momento en el que ya estaba en su punto, ha sido solo para pulirla cada vez más detalladamente, para crecer aún más, para sentirse como pez en el agua porque ha sido increíble la dirección de Pepe.

¿Desde cuándo están preparando la obra?

P: Estamos en el montaje desde el 5 de junio y no hemos dejado de ensayar desde ese día. Yo la estuve preparando muchos meses antes, desde el momento que comentaron que tendría el honor y la responsabilidad de dirigir un espectáculo de esta envergadura. Esta obra es una versión un poco más pensada para el público ecuatoriano. Pero también me dejé llevar por lo que la misma obra me sugería, incluyendo a mi elenco.

Ahora que lo menciona, ¿se tuvo que hacer algún cambio significativo para vincular esta obra directamente con el público ecuatoriano?

P: La puesta en escena tiene guiños a esta realidad local. Hay un par de morcillas (improvisaciones) localistas que le dan mucho más gusto y belleza. Está pensado para Guayaquil desde su escenografía, y este concepto de isla que se necesita para el desarrollo de los personajes. Guayaquil tiene un concepto muy fluvial y marítimo y lo rescatamos. Los va a sorprender.

La ternura se inspira en textos de William Shakespeare. ¿Están muy presentes?

P: Es un homenaje a las comedias de Shakespeare, pero no hay, digamos, mucho texto tal cual. Pero sí hay mucho de las situaciones que se planteaba en sus famosas comedias.

Tiene mucho del teatro isabelino. Creo que el mestizaje es donde está la riqueza absolutamente de todo.

J: Puede haber frases sueltas, incluso títulos de esas comedias que muchos de los actores ponen en su boca, pero no hay diálogos completos ni situaciones completas. Solo los conocedores las reconocerán, pero eso no impide que alguien lejano a este teatro clásico lo disfrute.

El teatro es fiel reflejo de la vida real. ¿Qué de su vida creen que se plasma?

J: Algo que a mí me encanta es lo que plantea la obra de que por más que te pongas una máscara o no, la naturaleza es algo con lo que no puedes pelear. Si un hombre y una mujer se juntan es casi imposible que no suceda algo entre ellos si son el uno para el otro.

C: Todos nos hemos sentido identificados con la obra porque dentro de todo siempre debe existir la ternura. No hay amor ni logros sin un poco de esto.

¿Cuántas funciones tendrán en esta ocasión?

P: Son nueve funciones. La estrenamos el pasado 20 de julio y nos quedamos todo agosto en el Teatro Sánchez Aguilar.

La sinopsis

La ternura lleva al espectador a una época en la que el destino de la mujer estaba ya decidido de antemano: con quién se casaría y en qué condiciones. Pero una mujer, la Reina Esmeralda, se rebela contra ello, pues no quiere que sus hijas pasen lo mismo que ella.

En la isla viven un grupo de 3 hombres y otro grupo de 3 mujeres, y ninguno de estos saben de la existencia de los otros. Las mujeres para sobrevivir tienen que hacerse pasar por hombres, mientras que ellos empiezan a sentir una extraña sensación hacia ellas (disfrazadas de hombres). Quedará demostrado que la humanidad está por encima de todo.

Barbenheimer, dos cintas que se pelean la taquilla Leer más

El director. Cortesía

El director

Pepe Bablé tiene una consolidada carrera actoral en varios campos de las artes escénicas. Ha sido gestor teatral, director escénico, iluminador, actor y autor. Ha estado al frente de iniciativas como el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz o las compañías La Tía Norica o Albanta Teatro. Además, es un fiel convencido del potencial del teatro latinoamericano. Ha trabajado en varios países de la región.