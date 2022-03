Un segundo aire para la novela 'Hablas demasiado'

Seiscientos alumnos emocionados, expectantes y una veintena de padres de familia furiosos. Ese fue el escenario con el que Juan Fernando Andrade se topó en el aula magna del colegio militar Abdón Calderón, al sur de Quito, en 2010. Había pasado poco tiempo de que se lanzara su ópera prima ‘Hablas demasiado’. La escena, aunque magnificada frente al tamaño del auditorio, se había repetido en varios colegios a nivel nacional: adolescentes encantados, adultos fastidiados.

Para los chicos era simple: en ‘Hablas demasiado’ se habían encontrado, en muchos casos por primera vez, con un libro que no era un suplicio leer, sino que ofrecía personajes que hablaban su idioma y que se enfrentaban a situaciones con las que se identificaban. En cambio, para sus padres y docentes, la novela, que aborda la caótica vida de Miguel Morales, un estudiante de Economía apático, próximo a graduarse de la Universidad San Francisco de Quito, estaba llena de groserías y escenas crudas que no lograban identificar con sus retoños adolescentes.

Pero el tiempo pasó, y el libro se agotó sin una nueva reimpresión en el horizonte. Al menos hasta que, recientemente, su autor promovió la reedición de la novela, actualmente disponible bajo el sello nacional Dinediciones.

“La idea fue surgiendo, sobre todo, porque estoy contemplando el lanzamiento de mi segunda novela, que no es exactamente una precuela de ‘Hablas demasiado’, pero tiene relación. Ahí pensé que sería bueno reimprimirla. Además, como estaba agotada, hubo ocasiones en las que, para poder hacérsela llegar a la gente que la quería, me tocó piratearme a mí mismo”, dijo a EXPRESO.

Para Andrade, encontrarse nuevamente con los personajes de su novela fue grato, pues señala que, pese a las críticas, siempre disfrutó de la obra.

“Me tomó años escribirla. Lo intenté cuando salí de la universidad y fracasé rotundamente. Regresaba a ella periódicamente y finalmente, a los 27 años, hice la versión definitiva. Fue un trabajazo y de paso, resonó con muchos lectores, así que yo la asocio con cosas sumamente positivas. Volver a ‘ver’ a Miguel fue fácil, muy fácil. Yo no soy la misma persona que escribió esa novela, pero aún me reconozco en él, reconozco al ‘man’ que la escribió, y eso me agrada”, reflexionó.

No teme volver a enfrentarse a las críticas despiadadas que hubo en su momento. “La gran diferencia entre el periodismo y la literatura es que el periodismo está hecho para los lectores, la literatura no. La literatura es un ejercicio creativo, y como tal, la opinión de los demás es irrelevante. Me la paso un poco por el forro. Me parece que el carácter literario o artístico de una obra no depende en lo absoluto de quién la lea o la deje de leer”, señaló.

Tras la publicación de la novela y de varios años dedicado al periodismo y al cine, Andrade dio un giro y se enfocó en la edición de textos. Era, explicó, un cambio a raíz del cansancio y el estrés frente a la carga laboral.

“Sentía que me había quedado seco, sin ideas, tras años de aceptar todos los trabajos que me ofrecían. Sentí que necesitaba parar un poco, y finalmente eso fue lo que hice. Ahorita estoy, como dicen en mi pueblo, en un ‘segundo aire’”.

Esto incluye la publicación de una próxima novela, cuya fecha tentativa es a fines de 2022.

“Me tomó siete años, y ojalá conecte con tanta gente como el primero. Pero lo que sí siento es que, finalmente después de todo este tiempo de silencio, pude escribir de otra manera, y eso me emociona". Juan Fernando Andrade

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1981. Estudió Cine y Televisión en la Universidad San Francisco de Quito. Es escritor y cronista. Sus textos se han publicado en las revistas SoHo y Mundo Diners. Ha publicado los libros de cuentos ‘Uno’, ‘Dibujos animados’, y la antología de textos ‘Cien días. Un diario random’.