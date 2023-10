La Orquesta Sinfónica de Guayaquil presenta la obra ‘Rhapsody in Blue’

Cuando algún conocedor de la música habla de ‘Rhapsody in Blue’, la describe como una obra sin precedentes que combina elementos de la música académica europea y del jazz norteamericano y que tuvo un éxito rotundo el día de su estreno, un lejano 12 de febrero de 1924.

Una noche que contó con la presencia de figuras como Serguéi Rachmaninoff, el violinista Fritz Kreisler y el director de orquesta Leopold Stokowski.

Precisamente esa obra, considerada como una de las obras más emblemáticas del siglo XX, será presentada este viernes 13 de octubre de 2023 (20:00) en el Teatro Sánchez Aquilar, por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, con la interpretación de la talentosa maestra japonesa Chinatsu Maeda, actualmente pianista de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

Maeda reside en el país desde 1998 y se ha desempeñado como profesora y correpetidora en instituciones como la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, la Universidad de Cuenca, el programa ‘El MAAC y la Música’, entre otros.

Acerca de ‘Rhapsody in Blue’ es una de las más importantes composiciones del maestro estadounidense George Gershwin, cuyo estreno se dio en el Aeolian Concert Hall de Nueva York (EE. UU.).

Alguno de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil durante los ensayos, al mediodía de este jueves 13 de octubre de 2023. Alex Lima / EXPRESO

Gershwin escribió entre diciembre de 1923 y enero de 1924 la obra que en un primer momento tituló ‘American Rhapsody’.

Sin embargo, fue su hermano Ira, después de inspirarse en dos pinturas de James McNeil Whister tituladas ‘Nocturne in Blue and Silver’ y ‘Symphony in White’, quien le sugirió que le cambiara el nombre por el de ‘Rhapsody in Blue’.

Según se ha dicho a lo largo del tiempo, Gershwin quiso contar al mundo que él componía una música que solo podía crearse en su país, una música original de Norteamérica.

La Sinfónica de Guayaquil estará dirigida por su director, el maestro Íñigo Pirfano, quien nació en Bilbao (España), y que al frente de sus músicos combina la energía juvenil con la experiencia profesional. Estudió dirección de orquesta, coro y ópera en Austria y Alemania, con notables maestros como maestros Karl Kamper, Sir Colin Davis y Kurt Masur.

