Un nuevo poemario de la lojana Andrea Rojas para olvidar el horror de crecer

"Mi mamá me ama / Eso fue lo primero que me enseñaron a escribir. / Aprendí entonces, que no todo lo que se me / enseñaría sería cierto”.

Una imagen como un dardo marca el segundo texto de la obra más reciente de la poeta lojana Andrea Rojas Vásquez.

Pero previo a la apertura de este, su segundo libro, ya lo anuncia un breve epígrafe: “Con suave beso desciendo desde la cicatriz de este día al infierno de mi infancia”. Es un aviso al lector, que deberá asumirlo como se lo hace con el refrán de la abuela: guerra avisada no mata gente.

Desde una catapulta de imágenes que enmudecen, la escritora se sumerge en el pasado, y el resultado es un libro melódico y breve, que insinúa más de lo que explica.

“Es un libro que está al otro extremo de mi primer poemario. ‘Matar a un conejo’ era una exploración de la violencia y del humor. ‘Llévame a casa, por favor’, es otra cosa. Es la recuperación, la recreación de la infancia desde la luminosidad. Siento que fue un intento de darle un beso a la niña que fui, de decirle que todo iba a estar bien”, señala.

Curiosamente, la obra, pese a haberse publicado dos años después de su primer libro, reúne textos anteriores, escritos en la primera juventud.

“Es un libro que se fue gestando cuando tenía 21 años, y algunos de esos textos me acompañaron a mi primer festival de poesía en Perú. Son textos a los que les tengo mucho cariño. Sin embargo, fueron quedando un poco de lado por la publicación de mi siguiente libro, pero nunca quise que quedaran olvidados”, dijo.

Rojas explicó que se reencontró con estos versos tras un quebranto de salud, y decidió volver a ellos, pero quiso hacerlo desde una mirada externa.

No quería hacer un canto a mi dolor. Empecé a jugar con la posibilidad de reescribir la infancia desde los sitios donde me sentía segura, desde el mar, desde el juego. Quería escribir una infancia donde yo saliera victoriosa.

Andrea Rojas

“Si yo escribiera con la violencia salvaje que impregnó los días de mi infancia, no saldría viva, y no quería eso. No quería hacer un canto a mi dolor. Empecé a jugar con la posibilidad de reescribir la infancia desde los sitios donde me sentía segura, desde el mar, desde el juego. Quería escribir una infancia donde yo saliera victoriosa”, estableció.

Y, pese a tratarse de libros distintos, esta es una característica que Rojas conserva y mantiene en ambos trabajos líricos, el juego que desarrolla con el lector a través de la palabra. Mientras que en su primer poemario este se mantiene a través de la forma de los versos y de la crudeza casi apabullante de las imágenes, en este nuevo libro se trata de un juego casi silencioso que inicia con los nombres de cada texto, que llevan una letra del alfabeto como título, y se ahonda con sutileza a lo largo de los breves versos.

RELACIONADAS Sergio Cedeño Amador y una obra en la que brillan la historia y la cultura montuvias

“Casi no tengo recuerdos de mi padre/ pero si recorto su cabeza y la pego en el álbum de fotos de mi abuela,/ puedo hacerle un tatuaje atemporal a mi infancia”, dice en el poema.

Rojas señala que, al reeditar el libro para su publicación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo asumió como “una especie de tránsito a través de mi autobiografía”.

Tras publicarse en el país, ‘Llévame a casa, por favor’, fue adquirido por el sello español Librero Editorial, donde se lanzó recientemente.

“La reedición me tomó por sorpresa, pero fue una sorpresa muy grata. Hubo una convocatoria y fui seleccionada. Siento que hubo mucho tacto y mucho cuidado con esa edición, y es algo que me alegra mucho”, comentó.

Al momento, la autora, que actualmente reside en Quito, está trabajando en un nuevo poemario titulado ‘Furia’, cuya publicación se hará a inicios de 2023.

Portada del libro 'Llévame a casa, por favor', tomada del blog de la autora Cortesía

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1993. Es tecnóloga agroindustrial, escritora y gestora cultural. Entre sus publicaciones están la plaquette ‘¡Ay, mi conejito era tan picarón en ritmo de raro adagio!’ y el poemario ‘Matar a un conejo’. En 2021 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ileana Espinel.