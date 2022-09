“Es solo por él que ansío vivir un poco más para contarlo, porque no quiero que su memoria se borre de la memoria de los que lo conocieron, y quiero que sepan que en esta tierra de vanidades y odios, donde la gente se devora unos a otros como fieras por un trozo de dinero y poder, y se piensan inmortales y se atacan vorazmente con despiadada saña e infinita maldad, existió él, Roberto Echeverría Murillo: hombre sencillo, agua de té, pacífico como el cielo”.

Con ese párrafo contundente y desgarrador arranca ‘Un blues para Roberto, relato desde el coronavirus’, libro más reciente de la reconocida escritora Aminta Buenaño.

Empezó a escribir en estado de shock, poco tiempo después del repentino fallecimiento de su esposo, su compañero de vida desde la adolescencia. “Yo no podía creerlo. Tuvo una neumonía asintomática. No se sentía mal, caminaba, y de repente, de un momento a otro ya no estaba”, recordó.

El dolor, ese enorme peso que consume, se apoderó de ella y pareció tomarlo todo. “Al principio me podía la incredulidad, y luego la pena. Ver nuestra biblioteca, la casa, los recuerdos. Luego vino la culpa y la rabia”, indicó.

Esta obra transita junto a la autora todo el proceso de duelo, pasando por fragmentos dulces y nostálgicos, cómicos, hasta los más descarnados; como la vida misma.

El proceso de escritura, explica, fue totalmente distinto a todo lo que había hecho en el pasado. “Este es un libro intimista, porque la muerte de Roberto marcó un antes y un después en mi vida. Al principio, no escribía pensando en un libro, sino en salvarme cuando me consumía la desesperanza. Mis libros anteriores son muy pensados, muy trabajados, este no”, señaló.

La idea de plasmarlo todo empezó poco después de la tragedia, con un artículo para Radio La Calle que se llamaba La lección mortal que nos dejó el COVID. La respuesta la sorprendió, pues a la nota replicaron lectores de todas partes del mundo.

Quería rendirle un homenaje a Roberto, a su memoria, pero también terminé honrando las vidas de todos, porque en nuestra ciudad fallecieron miles de personas, todas ellas irreemplazables para sus familias. Aminta Buenaño

Tras ello, su hijo empezó a insistir en la posibilidad de un libro, y finalmente la convenció la idea de rendir un tributo a la vida de su esposo, quien señala, nunca fue mediático.

“Él era psiquiatra, pero se consideraba un antipsiquiatra”, comentó risueña. “No le gustaba salir en fotos, no le gustaba lo público, y yo no quería que su vida pasara desapercibida”.

Sin embargo, la detenía el temor a exponer su intimidad ante los ojos de los lectores, y se cuestionaba si habría interés en un tema tan personal.

Fue su hijo quien despejó la duda. “Él me hizo reflexionar en que mi pérdida, nuestra pérdida, era la de muchas personas. Lo único que me pidió es que fuera un libro “para millenials”, de menos de cien páginas”, agregó.

El resultado es una obra reveladora e impresionante, donde el lector se enfrenta a sus propias pérdidas y a sus temores más grandes. El libro avanza por las etapas del duelo y termina con una noticia inesperada que abre nuevamente la vida a la esperanza.,

‘Un blues para Roberto’ se presentó esta semana en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, ante una sala llena.

“La acogida me tomó por sorpresa”, indicó Buenaño. “Me alegra que haya tantos lectores que se sientan identificados o reconfortados”.

El libro, que se puede adquirir en librería Española o a través de la cuenta de Instagram de la autora, tendrá próximas presentaciones en otras ciudades del país, entre las que están contempladas Quito, Cuenca y Machala.

FICHA DE LA OBRA

Título: Un blues para Roberto, relato desde el coronavirus

Editorial: Huella & Memoria

Portada de la obra 'Un blues para Roberto', de la escritora Aminta Buenaño. Cortesía

BIOGRAFÍA DE LA AUTORA. Nació en 1958. Estudió Literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene un máster en Género por la Universidad Rey Juan Carlos, en España. Ha sido docente universitaria, política y diplomática. Entre sus obras están ‘La otra piel’, ‘El discreto encanto de lo cotidiano' y ‘Si tú mueres primero’.