Gabriela Vargas Aguirre o versos para incendiar la habitación

En ‘Lugares que no existen en las guías turísticas’, segundo poemario de la guayaquileña Gabriela Vargas Aguirre, los versos gritan y desgarran.

“Señora, su casa ha sido declarada en RUINAS /luego de que su pareja la demoliera a golpes”, arranca la tercera parte del texto que le da el nombre al libro. Y continúa: “A todos los que miran por las ventanas les digo: / en mi carnet de identidad soy los nombres /de miles de mujeres y niñas que una vez escaparon de la escuela;/ que una vez quisimos escondernos bajo el agua/ y, en el agua, pensar en lo hermoso que sería ver nadar un elefante;/ que subimos el volumen de la radio para dibujar en secreto / el lugar donde nos tocaron nuestros tíos;/que bajamos el volumen de la radio para contarles a las niñas /por qué hay tantas velas encendidas en los altares; /que no pudimos guardar las manos, /no pudimos con las ganas de agarrar un cuchillo; /que ahora tendremos hijos en una celda”.

La obra, ganadora del Premio Internacional de Poesía Vicente Huidrobo, fue publicada por el sello español Valparaíso y arribó al país la semana pasada con contados ejemplares.

Para Vargas, no obstante, el lanzamiento del poemario, que se llevó a cargo en un íntimo evento en la librería Media Agua de la capital, fue una culminación de un largo proceso, que empezó a fines de 2019.

“Mi primer poemario me tomó mucho tiempo, y fue difícil porque había una reflexión sobre la muerte de mi madre. Después de eso, no escribí durante mucho tiempo. Me concentré en leer, en trabajar y finalmente en mi propia maternidad”, recuerda.

Aun así, la necesidad de plasmar sus palabras renació de a poco, y escribía mientras su hija dormía, o mientras la cuidaba su padre. La pandemia, señala, fue una época productiva, en la que finalmente concluyó los textos que conforman esta obra, y que previo a ello, pensaba en descartar. Pero nunca estuvo en sus planes mandarlo a certámenes.

“Realmente no tenía pensado publicarlo, o buscarle un editor. Solo quería terminarlo. Cuando estuvo listo, mis amigos y mi pareja me empujaron a enviarlo o a buscarle una editorial. Accedí a enviarlo a tres, pero me interesaba el Vicente Huidrobo, porque es un poeta que admiro mucho”, señaló.

El lanzamiento de la obra fue en un evento íntimo en el centro cultural de la capital, Media Agua. Cortesía

La temática de la obra es amplia y, según su autora, es un cambio drástico a su primer poemario. “Este libro no se centra en mí. ‘La ruta de la ceniza’ era una especie de exorcismo del dolor. Este tiene episodios en los que los protagonistas son otros, gente que conocí, y a la que les hago una especie de homenaje”, dijo.

La experimentación con el lenguaje y la voz poética también es distinto. A diferencia de la primera obra, los textos de este libro se centran el verso, versus la prosa, y cuentan con un ritmo más pausado.

“No sé si lo podemos catalogar como una evolución, pero es distinto, y eso es lo que buscaba, porque no hay nada peor que repetirse a uno mismo”, estableció.

La noticia con respecto al triunfo la sorprendió, sobre todo por la numerosa respuesta que tuvo el certamen, con más de 100 poetas participantes.

“Cuando me llamaron a informarme que estaba como finalista, no podía creerlo. Ganar aún me parece irreal. Aun así, estoy muy satisfecha con el poemario, siento que es un reflejo honesto de mi escritura”, añadió la autora.

Por ahora, señala, nuevamente ha regresado al silencio, pero está en planes un nuevo poemario dirigido a su hija.