Diana Mercado recuerda la infancia con su arte

Diana Mercado volvió de su primer día de clases sumada en la angustia. Era 1969 y sus compañeros en aquel colegio norteamericano no se parecían en nada a los que había dejado en su Ecuador natal. “Me sentía extraña”, recuerda. “Todos eran blancos y rubios, no nos parecíamos en nada, y el idioma era una barrera”.

Quito, ciudad de mil paisajes Leer más

Su padre la tranquilizó. Le contó nuevamente las historias que antes le narraba su abuelo sobre los valientes guerreros del imperio Inca, y sobre el orgulloso pueblo ecuatoriano. “En mis peores momentos, cuando sentía que las fuerzas me faltaban, me anclaba en esas historias, que me devolvían mi identidad y me recordaban de donde venía”, afirma.

Así surgió Memorias de los Andes, exposición que la creadora mostró en la prestigiosa galería londinense Green and Stone, y que luego pasó a exhibirse en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

La muestra plasma las memorias de su infancia y el deseo de recapturar esos tempranos años de vida en su país natal. Creados con nostalgia, los lienzos evocan la belleza de los encumbrados Andes, los etéreos paisajes de Ecuador, las luces parpadeantes de Quito y al chagra desapareciendo en el horizonte.

“Mi familia amaba ir de excursión, y esos paisajes me marcaron profundamente. En mis obra recapturo esos viajes de mi infancia, y las historias y leyendas que me contaba mi abuelo”.

VIVIR ENTRE DOS TIERRAS

No obstante, a estas obras se suman, casi como un subtema, piezas en las que prima la experiencia migrante y la figura femenina: una niña que juega, una mujer cosiendo, una madre y su pequeño y varias mujeres que viajan apretadas en el transporte público. Entre ellas está Chica azul, obra en la una niña que sostiene un pañuelo blanco ante un fondo de rascacielos neoyorquinos.

Cuando el arte dialoga con la historia Leer más

Diana explica que esta combinación de ejes temáticos se generó en 2021. “Cuando falleció mi papá, encontré sus libros y cuadernos. Ahí me sumergí en sus palabras, en cómo el había sentido la experiencia de migrar, la dificultades que había enfrentado, y la soledad que sentía. Estos eran temas que no hablaba con nosotros”, dice.

En esos lienzos, ella aborda la pérdida, el desplazamiento, la identidad y la memoria. Y, por ello, la recepción a la exposición ha generado varias sorpresas. Durante sus primeras semanas de exhibición, hasta la galería llegaron migrantes de varios países, muchos de los cuales salían de esta llorando profundamente conmovidos.

“No era necesario que conocieran Ecuador. Podían identificarse con la experiencia de migrar, de estar solo en una tierra extraña y sentirse perdido. Eso me impresionó muchísimo. Me llenó de alegría pensar que mis cuadros podían generar esta conexión”, señala.

EL ARTE ACTIVISTA

Para la artista, crear desde esta narrativa, sirve además otro propósito, que es humanizar a quienes migran. Señala que en los últimos años, el discurso contra los migrantes en Estados Unidos y Europa ha recrudecido, por lo que es necesario ofrecer nuevas miradas que se alejen del odio y de los prejuicios.

“Nadie migra sin un buen motivo. Hay médicos, maestros, profesionales que han tenido que dejarlo todo para migrar. No somos una masa homogénea y es necesario que esas historias individuales se visibilicen. Es por eso que he querido capturar mi historia y la historia de mis padres”, sostiene.

UNA CASUALIDAD INESPERADA

Diana Mercado obtuvo su licenciatura y maestría en Columbia University, de Nueva York, y no fue hasta su mudanza a Londres cuando descubrió el arte.

“Mi esposo, David, tuvo que mudarse a Inglaterra por trabajo, y yo lo acompañé. Antes de eso trabajaba en una oficina, en un campo que no tenía nada que ver con el arte. Pero cuando llegamos al Reino Unido, ya no tenía trabajo y me sentía un poco perdida”, recuerda.

En esta segunda mudanza, la artista se dedicó a caminar, hasta que dio con un taller de arte en la avenida King’s Road. Los proyectos de creación del lugar la impactaron, y se animó a entrar. No esperaba la calidad bienvenida que recibió.

Ahondar en lo que no se habla Leer más

“Tomé cursos, me ayudaron a conseguir maestros. Era algo inesperado, porque en Estados Unidos esa no hubiera sido una posibilidad, pues si querías dedicarte al arte tenías que estudiar arte, y nadie te habría dado todas las facilidades para crear sin ese bagaje previo”, señala.

Conforme fue mejorando en su técnica, se animó a ampliar su proceso de creación, hasta que llevó a cabo la serie Memorias de los Andes.

Al momento y alista si próximo proyecto, una serie que se enfocará nuevamente en sus recuerdos sobre Ecuador y en su juventud. “Dado el éxito de la muestra, me han ofrecido participar con otra serie el próximo año. Pienso enfocarme esta vez en las leyendas que me contaba mi abuelo”, dice.

PRÓXIMA PARADA: NUEVA YORK

Tras exhibirse en Londres, Diana espera llevar la exposición a Nueva York, donde ha sido solicitada. Regresar a la ciudad donde creció y mostrar sus experiencias de juventud y su pasado, la llenan de emoción. Se trata de una urbe donde se congrega una gran comunidad latinoamericana y ecuatoriana.

“En el clima actual, siento que es necesario ver la migración sin la muerte o el abandono, al que tan acostumbrados estamos. Estoy cansada de ver imágenes de migrantes muriendo. Hay que hablar sobre el pasado, sobre lo que dejamos atrás y sobre esa historia”, explica.

Aunque no hay una fecha confirmada para esta exhibición, se espera que pueda llevarse a cabo en los últimos meses del año o a inicios del 2024.