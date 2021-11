Cuentos desde una Cuenca ficticia

Una joven que descubre su sensualidad en condiciones completamente inesperadas, dos hermanos que se pierden en un túnel del tiempo y una mujer inquebrantable son algunos de los personajes que cobran vida en ‘Lecciones de abismo’, la obra más reciente del escritor y gestor cultural cuencano Cristóbal Zapata.

El libro, publicado bajo el sello ecuatoriano-argentino La Caída, vio la luz poco antes del inicio de la pandemia, por lo que no tuvo la posibilidad de recorrer el circuito literario nacional habitual para darse a conocer, y se ha limitado a dos presentaciones y una muy escasa publicidad.

No obstante, relatos como ‘El hada de azúcar’ y ‘El retorno’, con el que concluye la breve obra, hacen de esta indispensable para los lectores.

No somos seres impolutos y no es necesario que los personajes que creamos lo sean. Todos los autores seríamos llamados a juicio si se tratara de poner la moral sobre lo que narramos. Cristóbal Zapata,

El libro tardó años en escribirse, como explicó Zapata en una entrevista. “Conviví con ellos hasta el cansancio antes de publicarlos”.

Sin embargo, la espera, más de doce años después de su primer libro de cuentos, rompe con lo hecho previamente.

Una de sus características más interesantes es que en ellos, al más puro estilo ‘Dickensiano’, la ciudad no es solo una locación donde acontece el relato, sino que se convierte en protagonista casi palpable de lo que en ella sucede.

En este caso, los cuentos ocurren en la ficticia urbe de Convención, según explica Zapata, “un lugar modelado a partir de Cuenca, pero de una Cuenca reinventada y muy, muy interiorizada”.

A la par, los cinco cuentos que conforman ‘Lecciones de abismo’ tienen una construcción de escenas casi cinematográficas, elemento que responde al amor por los filmes.

Esto es más aparente en ‘La prenda’, relato que abre el libro. En él, Javier y Valeria, acompañados por la festiva atmósfera del Carnaval, inician una relación prohibida, incómoda e incestuosa, que surge de un proceso de seducción que quebranta ciertos parámetros del consentimiento del que hoy somos más conscientes.

“Es un acto canalla”, admitió en su momento el autor, “pero uno que tiene una solución ética dentro de la propia historia”.

Este añadió que no ejerce la autocensura. “La ficción tiene una autonomía que funciona como un cerco frente al orden social establecido (...). La literatura es un lugar donde pones tus demonios y tus fantasmas. No somos seres impolutos y no es necesario que los personajes que creamos lo sean. Todos los autores seríamos llamados a juicio si se tratara de poner la moral sobre lo narrado”.

Al respecto, el escritor Fernando Balseca, concuerda. “En estos tiempos de nuevas inquisiciones, y policías del pensamiento, Zapata no teme elaborar una erótica masculina que surge de esta relación entre primos”.

Los dos relatos más impresionantes del libro son ‘La invención de Maud Talbot’ y ‘El hada de azúcar’.

En esta última historia, la vida de la protagonista, inspirada en la pintora Osmara de León, es narrada por un admirador secreto, quien arrastra al lector al esplendor del escenario.

En ‘Maud Talbot’, en cambio, una inmigrante irlandesa, sola y enamoradiza, se embarca en un nostálgico viaje por sus recuerdos antes de hundirse en el río Matadero.

Esta curiosa obra, que llega como un soplo de aire fresco, sin duda podría definirse en los propios términos que usa dentro de la misma: “Una vez que he juntado con cinta scotch esos heterogéneos retazos de la tragicomedia humana, estoy presto a iniciarme en el arte de contar”.