En marzo, y bajo el sello de editorial Anagrama, verá la luz en castellano ‘Guerra’, obra inédita del polémico escritor francés Louis Ferdinand Céline.

La novela, y una segunda titulada ‘Londres’, se publicaron el año pasado en Francia bajo el sello Gallimard, en lo que fue considerado el evento literario de la década.

Pese a la sorpresa y novedad del asunto, su publicación fue recibida por duras críticas, pues el autor emblema de la histórica editorial francesa no solo fue un antisemita confeso, sino colaboracionista directo de los nazis, prófugo, enjuiciado y condenado, y murió como un paria encerrado en la villa Maïtou, en Meudon, cerca de París.

Pero no es la calidad literaria de ‘Guerra’ lo que ha cautivado a los lectores, sino la extraña historia tras las publicación de los manuscritos.

Y es que esta historia inició en los años ochenta, cuando la familia heredera de un connotado miembro de la Resistencia, Yvon Morandat, contactó al periodista Jean-Pierre Thibaudat para poner en sus manos una misteriosa caja.

Adentro reposaban varios manuscritos del autor francés, tomados de su apartamento en Montmartre por la resistencia, tras la caída del régimen nazi.

No reniego nada de nada… no cambio para nada de opinión, tengo simplemente una pequeña duda, pero será necesario que me prueben que me equivoqué y no probar yo que tengo razón

Louis Ferdinand Céline

escritor