“Mientras bailamos no podemos juzgar, no podemos odiar, no podemos alejarnos de la vida, solo estar alegres y sinceras”, es la copla con la que el grupo de danza Las Choteñitas se presentó en la Prefectura de Imbabura para invitar a los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar del feriado de carnaval en su tierra de clima cálido.

Las nueve mujeres que vestían el traje típico ancestral y colorido, son oriundas de la comunidad del Chota. Su directora, Martha Gudiño, dijo que los colores fuertes de la vestimenta destacan por la alegría que siente el pueblo afro de la Sierra norte, pese a las adversidades”, comentó.

2. Aspirantes. Las candidatas representarán a las comunidades cercanas. La elección de la reina será a orillas del río Chota. Maribel Rojas / EXPRESO

Todas danzaron al ritmo de la bomba, y con una botella en la cabeza. Según Gudiño, los ancestros consideraban que la mujer que llevaba la botella era sinónimo de equilibrio y también de madurez, “ese espectáculo es precisamente lo que los turistas podrán disfrutar en el Carnaval del Coangue, que significa valle de las calenturas malignas o sangrientas”, acotó la directora.

Se espera la llegada de al menos 60 mil turistas, dijo Wilmer Espinosa, productor general del Coangue. Por eso, incluso se extendió los parqueaderos para comodidad de la gente.

En la actualidad, el Coangue es uno de los puntos que más concentra visitantes en el norte de Ibarra y está ubicado a orillas del río Chota.

En el centro del lugar se instalará una tarima por tres días consecutivos y se expondrá lo mejor de la salsa y de la bomba, con el cual el hombre y la mujer mueven las caderas de un lado a otro, pero no solo se trata de diversión, sino que con cada letra de la música se habla de su diario vivir. En el lugar, además, se realizará la elección y coronación de la nueva reina.

Son seis mujeres que representan las tradiciones y costumbres de las comunidades afro en Ibarra, Caldera, Salinas y Naranjito, del cantón Mira. A los lados de la tarima, en cambio, estarán los más de 80 estands, donde las mujeres de la comuna instalan puestos de comida típica, como el gandul, un fréjol seco que se produce solo en el valle. Para este año, está prohibido lanzar agua al turista, por eso se ha coordinado con la Policía Nacional. Quien desee mojarse lo hará solo en las orillas del afluente, acotó Espinosa.

A cinco minutos de distancia, la comuna de Juncal también ofrece el evento ‘Las Olas del Río’, que cada año se desarrolla bajo el puente que une a Imbabura y Carchi.

Según Letizia Maldonado, presidenta de la comunidad, la gente también puede aprovechar para conocer de cerca la elaboración de las muñecas afro, donde se resaltan las trenzas e indumentaria, dijo la dirigente comunitaria.

Según Arturo Mier, jefe de Turismo del Gobierno Provincial de Imbabura, existe una mezcla de interculturalidad en la que en un mismo espacio los mestizos, indígenas, afros y mestizos pueden compartir su identidad cultural.

Las mujeres de la comuna indígena de Pijal, de la parroquia González Suárez, de Otavalo, también esperan con exquisitos platos a los turistas locales y extranjeros. Ofrecen cuy asado, tortillas de tiesto, zambo de dulce y papas que se dan en los huertos. Para el feriado se celebrará el Pawkar Raymi Pijal, donde se disputará el campeonato de fútbol y noche cultural, auto tunnig. “En Imbabura, es la época del florecimiento y donde los migrantes regresan a su tierra para reencontrarse con sus familiares”, dijo Gabriela Imbaquingo, quien es parte de la organización del evento.