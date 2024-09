Cromática, la nueva propuesta musical de Ale Robalino

El tempo allegro y el compás ternario de albazo, género musical emblemático de los Andes, es lo que primero se reconoce en las melodías de la artista y compositora Ale Robalino. Sin embargo, conforme avanzan los temas Tertulia o Capischa de Los Libros, los clásicos sonidos del estilo popular se unen con el jazz.

Esta conjunción de géneros es clave en la propuesta de la quiteña, quien este sábado lanza su nuevo disco, titulado Cromática en un recital que se llevará a cabo en el Teatro Variedades Ernesto Albán, ubicado en el centro de la capital.

Pero este disco, explica, es una propuesta que se aleja de sus trabajos previos, pues en el prima la historia y su propio pasado.

”Este disco tomó mucho tiempo, porque recopila doce años de composiciones y hace un recuento de mi vida en la música”, comenta.

El disco de la artista estará disponible en todas las plataformas a partir del 20 de septiembre. Leonardo Velasco Palomeque

Robalino, quien proviene de una familia de músicos, indica que la idea tras el disco surgió junto a su padre. “Mi papá un día me sorprendió con un cassette donde había temas que yo había compuesto cuando tenía 16 años. Se reía y me decía ‘mira, así sonabas’. Me sorprendió muchísimo porque casi no me reconocía, no reconocía mi estilo. Pero ahí nació la idea de retomar estos temas y darles una nueva vida”, indica.

Aunque si bien el proceso de edición fue extenso, la artista optó por mantenerse fiel a sus inicios, evitando alterar las partituras en más de lo necesario. “Para Cromáticas elegí los temas que más se ajustan a mi estilo actual, pero tampoco quería modificar demasiado las piezas, porque esas primera canciones reflejan mi vida en esa época y quien era”, señala.

Es así que el disco cuenta con valses, pasillos, yumbos y albazos, todos clásicos estilos nacionales, pero con giros más contemporáneos. “Me interesa la experimentación y la evolución de la música ecuatoriana”, señala.

El recital de lanzamiento del álbum será a las 19:00 y contará con la participación de los artistas invitados Daniel Herrera, Daniela Talavera y Victoria Robalino.

De las orquestas al trabajo de solista

Robalino tiene una amplia trayectoria como pianista, compositora, directora y docente. Ha publicado dos los álbumes Sinestesia y Suite de las Letras Quiteñas, así como dos sencillos: Inmarcesible y Cuarenta y tres atardeceres. Actualmente, dirige la Ultímate Film Orchestra, y es miembro de la Quishuar Orquesta de Cámara.

Cromática, sin embargo, es su primer trabajo en el que prima el piano, al que llama su primer amor. “Algunas de las piezas de este álbum fueron escritas para orquesta, pero quise que aquí lo que sobresaliera fuera el piano que es un instrumento que me maravilla hasta ahora, pero que escasea en la música que hoy sobresale en la escena nacional”, asegura.

Así mismo, el álbum es un nuevo paso en su carrera, que corresponde a su trabajo como solista. “Hasta ahora había trabajado siempre con y para orquestas, pero este es un cambio importante y un nuevo paso en mi evolución”, dice.

La artista se refiere al piano, esencial en el nuevo álbum, como su primer amor. Leonardo Velasco Palomeque

Añade que los temas de Cromática cuenta una serie de historia personales donde se narra el desamor, la ilusión, la pérdida y la alegría, y cuya composición surgió de textos poéticos. “Son canciones sumamente personales, emocionales e íntimas, que me da algo nervios compartir con el público, pero que espero que gusten”, dice.

El disco estará disponible en las plataformas como Spotify y Apple Music desde el 20 de septiembre.

Componer en Ecuador

La artista señala una de las complejidades más grandes a lo largo de su carrera ha sido hallar espacio para mostrar sus composiciones, que constan de temas tanto para piano, como para orquesta.

Tras concluir su carrera en la Universidad de las Américas (UDLA), esta notó que su futuro no estaba en el piano, sino en las partituras. “Ser una mujer compositora en Ecuador es sumamente complejo. No hay siquiera suficientes referentes, no porque no existieran compositora, sino porque su trabajo se ha ido perdiendo sin que nadie lo guarde”, asegura.

Entre sus referentes menciona a la artista María Tejada y a Alex Alvear, quienes también han trabajado con la fusión de la música nacional.

“Siento que hay plataformas para el rock y pop, pero para quienes hacemos música ecuatoriana, música académica o jazz, las opciones son limitadas. Sin embargo, creo que hay que seguir intentando y abrirse camino”, señala.

