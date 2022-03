Critics Choice Awards 2022: estos son los ganadores

Dirigida por Jane Champion, The power of the dog ganó en la categoría Mejor película.

Con una ceremonia organizada por el gremio de críticos de cine de Estados Unidos y Canadá, este domingo 13 de marzo de 2022 se llevó a cabo la edición 27 de los Critics Choice Awards, el reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión.

Más de 500 críticos y periodistas de todo el mundo fueron los encargados de elegir tanto a nominados como a ganadores. El premio especial SeeHer, lo recibió la actriz Halle Berry, quien en 2001 se convirtió en la primer mujer afroamericana en ganar un Óscar a mejor actriz, por Monster's Ball.

"The Power of the Dog" gana el Bafta a mejor película Leer más

Billy Crystal, por su parte, recibió un reconocimiento por su trayectoria. El comediante es recordado por su interpretación de Harry Burns en la comedia When Harry met Sally.

Selena Gomez, nominada a mejor actriz por la serie comedia Only murders in the building, no pasó desapercibida. En la alfombra roja levantó los mejores cometarios con un extraordinario vestido rojo que habla de su poder y carácter.

El diseño lleva la firma del director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière. Ceñido por la cintura y bajo fluido, con caída desde los hombros hasta el piso y escote cruzado al frente, se sostiene al centro en la altura de la clavícula con una pieza de joyería en color plata, el mismo color con el que ha combinado sus sandalias de pulsera.

Aquí el listado de los triunfadores:

EN CINE

MEJOR PELÍCULA: The Power of the Dog

MEJOR DIRECTOR: Jane Campion, por The Power of the Dog

MEJOR ACTRIZ: Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye

MEJOR ACTOR: Will Smith, por King Richard

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Ariana DeBose, por West Side Story

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Troy Kotsur, por CODA

MEJOR ACTRIZ O ACTOR JOVEN: Jude Hill, por Belfast

MEJOR ELENCO: Belfast

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Jenny Beavan, por Cruella

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO: The Eyes of Tammy Faye

MEJOR CANCIÓN: No Time to Die, de No Time to Die

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Hans Zimmer, de Dune

EN TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DE DRAMA: Succession

ACTOR EN SERIE DE DRAMA: Lee Jung-jae, por Squid Game

ACTRIZ EN SERIE DE DRAMA: Melanie Lynskey, por Yellowjackets

ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA: Kieran Culkin, por Succession

ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA: Sarah Snook, por Succession”

ACTOR EN SERIE DE COMEDIA: Jason Sudeikis, por Ted Lasso

ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA: Jean Smart, por Hacks

ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA: Brett Goldstein, por Ted Lasso

ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA: Hannah Waddingham, por Ted Lasso

SERIE CORTA: Mare of Easttown

PELÍCULA PARA TELEVISIÓN: Oslo

ACTOR EN SERIE CORTA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN: Michael Keaton, por Dopesick

ACTRIZ EN SERIE CORTA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN: Kate Winslet, por Mare of Easttown

ACTOR DE REPARTO EN SERIE CORTA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN: Murray Bartlett, por The White Lotus

ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE CORTA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN: Jennifer Coolidge, por The White Lotus

SERIE EN IDIOMA EXTRANJERO: Squid Game

SERIE ANIMADA: What If…?