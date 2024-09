Crítica de cine: Nicolas Cage brilla en Compasión por el diablo

Lo extraño de este filme es que los personajes no tienen nombres o apellidos. Lo cual lleva a imaginar que estos seres humanos podrían ser personas a las que el destino impone tragedias, sin buscarlos.

También es curioso ver la exagerada actuación de Nicolas Cage y que esa visión (para el actor), fastidiosa a momentos, sea la piedra fundamental de la concepción de su personaje. A pesar de todo, lo convierte en ser viviente que hace meditar, que deja satisfecho al público, al extremo que sin ese engrandecimiento no hubiera funcionado el largometraje (90 minutos). Kinnaman sirve para balancear la trama y lograr que ambos se permitan darle un poco de verismo al encuentro.

Su banda sonora y más

La banda sonora, compuesta por Isaac Adar, es apropiada y tiene el mérito de que no se la siente, solo brota en los oídos cuando la secuencia es crucial; tome como ejemplo todo lo que ocurre en la cafetería. La cinematografía, ejecutada por Steven Holleran, es más que acertada. Utiliza el rojo y se tiene la sensación de que es el infierno cuando el tono queda en pantalla.

Lady Gaga tiene nuevo álbum: Harlequin es el soundtrack de Joker 2 Leer más

Su director, el judío Yuval Adler, en su segunda película estadounidense, puede estar tranquilo. Aunque no sea la gran obra, ha instaurado una que destila maldad y, por lo tanto, la hace más real, más oscura y misteriosa.

El guion, a veces se cae, pero queda disimulado cuando se percibe que la fotografía es casi perfecta. Igual mérito recibe el hecho de haber sido filmada en Las Vegas, lo que demuestra que no tuvieron los millones que ahora cuesta filmar una película, pero sí halagarse con la sinceridad escénica. Todo resulta natural, porque no hay abuso de los efectos especiales. Es como si se hubiese filmado al estilo cinematográfico que existió gracias a los estudios que hoy, prácticamente, no existen.

El argumento de Compasión por el diablo

Un conductor (Joel Kinnaman) se dirige al hospital para recibir a su hijo recién nacido. Pero al parquearse, un desconocido y misterioso pasajero (Nicolas Cage) ocupa el asiento trasero y, a punta de pistola, lo obliga a salir del terreno.

RELACIONADAS Demi Lovato estrena su documental Child Star acompañada de su novio

De pronto, el chofer se da cuenta de que se ha iniciado una persecución equivalente al gato persiguiendo al ratón y le queda muy claro que lo visto no es lo que creía haber observado.

Al pasajero lo invade una profunda sed de venganza y existe el peligro de que, tal vez, el buscado no sea realmente a quien quiere tumbar, pues uno de esa banda mató a su mujer, a su hija y no lo puede señalar con precisión.

Al parar en una cafetería, toman importancia la camarera (Alexis Zollicoffer), el policía (Cameron Lee Price), el camionero (Rich Hopkins) y el propietario (Burns Burns). Habrá una abuela (Nancy Good) y un niño (Oliver McCallum).

Calificación: ***

OTROS ESTRENOS#

André Rieu: Power of Love

Desde Maastricht su pintoresca ciudad natal en el extremo sur de los Países Bajos , el Rey de los Vals presenta una gran pantalla espectacular digna de ver. Acompañado por su mundialmente famosa Johann Strauss Orchestra y un elenco de cientos de músicos, promete ser el evento musical del verano de uno de los artistas más prolíficos del mundo.

Hellboy 2

Cuando se rompe la antigua tregua entre los seres humanos y los primeros hijos de la Tierra, el infierno se apodera del mundo. El anárquico príncipe del mundo subterráneo, Nuada, está cansado de inclinarse ante los seres humanos. Depende de Hellboy y su equipo de agentes paranormales del Bureau de Investigación y Defensa de lo Paranormal, hacer frente a las fuerzas de la oscuridad en una batalla final.

No te sueltes

Una angustiada madre y sus gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno. Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando a atarse con cuerdas. Pero, cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen y desencadenan una trama por la supervivencia.

Robot salvaje

La épica aventura sigue el viaje de un robot, ROZZUM unidad 7134, ‘Roz’, que naufraga en una isla deshabitada. Es por eso que debe aprender a adaptarse al duro y extraño entorno. Al hacerlo, empieza a establecer, de forma gradual, relaciones con los animales de la isla y hasta convertirse en el padre adoptivo de un ganso bebé huérfano.